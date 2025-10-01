सरकार को भी उतनी ही सतर्कता न जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जितनी अपेक्षा आम नागरिकों से है

दरअसल हाकिम सिंह गुर्जर जल संसाधन विभाग में टाइम कीपर के पद पर कार्यरत थे। पे स्केल के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने हाकिम के पक्ष में 22 सितंबर 2023 को फैसला दिया। इस आदेश के खिलाफ 581 दिन देर से रिट अपील दायर की। विभाग ने तर्क दिया कि विधि विभाग से अनुमति लेने और विभागीय प्रक्रिया पूरी करने में समय लगा। अपील दायर करने में हुई लापरवाही के लिए राज्य सरकार कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकी। रिकॉर्ड के अनुसार, सिंगल बेंच का आदेश 22 सितम्बर 2023 को पारित हुआ था, जबकि अपील 24 जुलाई 2025 को दायर की गई। इस तरह 581 दिन की देरी हुई। कोर्ट ने कहा कि सरकार मात्र प्रक्रियागत देरी का हवाला देकर समय सीमा से बच नहीं सकती।