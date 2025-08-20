खनिज विभाग ने चुनाई पत्थर का रॉयल्टी ठेका किया खंडित

ठेका खंडित होने के बाद अब रॉयल्टी वसूली की जिम्मेदारी खनिज विभाग के कर्मचारी संभालेंगे। इसके लिए संबंधित इलाकों में नाके स्थापित किए जा रहे हैं। उधर, रॉयल्टी संग्रहणकर्ता सुवालाल जाट ने कहा कि सरकार की ओर से आए दिन नए-नए आदेश जारी कर खनन व्यवसायियों पर दबाव बनाया जा रहा है। हाल ही रॉयल्टी दर बढ़ाने से पूरे प्रदेश के व्यवसायी 1 अगस्त से हड़ताल पर चले गए थे। इसके कारण निर्माण कार्य रुक गए और कई ठेके खंडित हो गए। 4 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा कराने के लिए एक माह का समय मांगा, लेकिन विभाग ने मोहलत नहीं दी और ठेका खंडित कर दिया।