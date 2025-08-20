Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

खनिज विभाग ने चुनाई पत्थर का रॉयल्टी ठेका किया खंडित

4 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि समय पर जमा नहीं होने पर कार्रवाई, अब विभाग करेगा वसूली ठेका था 13.70 करोड़ का, बढ़ाया 17.76 करोड़ तक

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 20, 2025

The mineral department cancelled the royalty contract of stone masonry
The mineral department cancelled the royalty contract of stone masonry

खनिज विभाग ने भीलवाड़ा तहसील के भीलवाड़ा, सहाड़ा व हमीरगढ़ राजस्व सीमा में चुनाई पत्थर की रॉयल्टी, डीएमएफटी व आरएसएमईटी संग्रहण ठेका खंडित कर दिया है। यह ठेका सुभाषनगर निवासी सुवालाल जाट के नाम पर 31 मार्च 2027 तक के लिए 13.70 करोड़ रुपए में आवंटित किया था।

दर बढ़ने से मांगे 4 करोड़ रुपए

सरकार ने 23 जुलाई को चुनाई पत्थर की रॉयल्टी दर बढ़ा दी। इसके बाद खनिज विभाग ने यह ठेका 13.70 करोड़ से बढ़ाकर 17.76 करोड़ कर दिया। डिफरेंस राशि 4 करोड़ 6 लाख 45 हजार रुपए जमा कराने का नोटिस ठेकेदार को दिया।

समय की मांग, लेकिन विभाग ने नहीं दी मोहलत

नोटिस मिलने पर ठेकेदार ने कहा कि 1 अगस्त से चल रही चुनाई पत्थर व क्रशर की हड़ताल के चलते राशि जमा कराना संभव नहीं है। हडताल कई मांगों को लेकर की जा रही थी। इसमें से रॉयल्टी दर को कम करने की मांग भी शामिल थी। हालांकि राशि जमा कराने के लिए संवेदक ने एक माह का समय मांगा, लेकिन विभाग ने 15 अगस्त तक राशि जमा न होने पर ठेका खंडित करने का आदेश जारी कर दिया।

अब विभाग करेगा वसूली

ठेका खंडित होने के बाद अब रॉयल्टी वसूली की जिम्मेदारी खनिज विभाग के कर्मचारी संभालेंगे। इसके लिए संबंधित इलाकों में नाके स्थापित किए जा रहे हैं। उधर, रॉयल्टी संग्रहणकर्ता सुवालाल जाट ने कहा कि सरकार की ओर से आए दिन नए-नए आदेश जारी कर खनन व्यवसायियों पर दबाव बनाया जा रहा है। हाल ही रॉयल्टी दर बढ़ाने से पूरे प्रदेश के व्यवसायी 1 अगस्त से हड़ताल पर चले गए थे। इसके कारण निर्माण कार्य रुक गए और कई ठेके खंडित हो गए। 4 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा कराने के लिए एक माह का समय मांगा, लेकिन विभाग ने मोहलत नहीं दी और ठेका खंडित कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 08:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खनिज विभाग ने चुनाई पत्थर का रॉयल्टी ठेका किया खंडित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.