सगे भतीजे एवं नाती ने पैसों के लालच में चोरी कर हत्या की घटना को दिया अंजाम

कटंगी पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का 24 घंटे में किया खुलासा
जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के अर्जुननाला में किए गए हांके दंपती के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भतीजे दुलीचंद्र हांके और मृतक के भतीजे का पुत्र (नाती) सचिन हांके दोनों निवासी सुकली तिरोड़ी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि सचिन ने पूर्व में मृतक रमेश हांके के घर में रहकर पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वह गांव में रहकर खेती करता है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
बता दें कि कटंगी स्थित अपने घर में सो रहे रमेश हांके (65) एवं उनकी पत्नी पुष्पकला हांके (58) की 05 नवंबर की रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। थाना कटंगी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103 (1), 332 (ठ) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
शुक्रवार को कटंगी थाने में एएसपी निहित उपाध्याय, डीएसपी वैशाली सिंह और एसडीओपी विवेक शर्मा ने प्रेसवार्ता कर पूरे मामले की जानकारी। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि इन पर उधारी का काफी बोझ था। दोनों की करीब 04 लाख की उधारी हो गई थी। मृतक के पास काफी मात्रा में कैश व गहने होने का इन्हें पता था। इन्हें जानकारी थी कि मृतक रमेश हांके सरकारी नौकरी से रिटार्यड होकर पैसे ब्याज में देने का व्यापार करते थे। इसके अलावा मृतक रमेश हांके का सुकली में पोल्ट्री फार्म भी है, जिसकी देखरेख आरोपी नाती सचिन करता था। आरोपीगणों ने पैसों की लालच के कारण चोरी कर हत्या करने की योजना बनाई थी।
पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने जेवर नकदी चोरी करने की योजना के तहत सचिन 5 नवंबर की रात्रि लगभग 11.30 बजे मृतक रमेश हांके को बाइक पंचर होने का बहाना बताकर घर से बाहर बुलाया। रमेश द्वारा पंचर की दुकान देखने बाहर जाने पर दोनों आरोपी घर में दाखिल हुए और उसकी पत्नी पुष्पकला हांके की धारदार हथियार चाकू से हत्या कर दी। इसके बाद रमेश के लौटने पर उसकी भी उसी हथियार से हत्या कर आलमारी से सोने-चादा के जेवर व 15 हजार रुपए नकद सहित लगभग 10 लाख रुपए का मशरूका चोरी कर फरार हो गए।
अधिकारियों ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए 12 टीमें गठित की गई थी। जिन्होंने 24 घंटे लगातार करीब 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगारे, कटंगी आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग की। तब जाकर आरोपी पकड़ में आए। मामले को ट्रेस करने में निरीक्षक धर्मेन्द्र कुशराम, उप निरीक्षक कमलेश यादव, छत्रपाल सिंह, दीपक गौतम, तरुण चौहान, पवन यादव, सउनि सतीश गेडाम, दादूराम पटले, प्रआर प्रशांत चौधरी, आर आलोक बिसेन, नीरज सनोड़ीया, विमलेश सिसोदिया, सुमित यादव, हेमंत और जय भगत की सराहनीय भूमिका रही।
