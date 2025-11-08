सगे भतीजे एवं नाती ने पैसों के लालच में चोरी कर हत्या की घटना को दिया अंजाम

जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के अर्जुननाला में किए गए हांके दंपती के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के सगे भतीजे दुलीचंद्र हांके और मृतक के भतीजे का पुत्र (नाती) सचिन हांके दोनों निवासी सुकली तिरोड़ी को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि सचिन ने पूर्व में मृतक रमेश हांके के घर में रहकर पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में वह गांव में रहकर खेती करता है। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

बता दें कि कटंगी स्थित अपने घर में सो रहे रमेश हांके (65) एवं उनकी पत्नी पुष्पकला हांके (58) की 05 नवंबर की रात निर्मम हत्या कर दी गई थी। थाना कटंगी में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103 (1), 332 (ठ) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।