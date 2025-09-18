शराब फैक्ट्री के गंदे पानी से एक किलोमीटर तक का जल प्रदूषित, आधा दर्जन गांव तक बदबू से लोग हलाकान

स्थानीय किसानों और रहवासियों ने बताया कि फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी खुले नालों और सीलप नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इसके अलावा, एक भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से आधा किलोमीटर दूर स्थित नर्सरी क्षेत्र में रात के समय गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिससे आस-पास के खेतों की फसलें जल रही हैं और मवेशी बीमार हो रहे हैं। कुएं, हैंडपंप और ट्यूबवेल तक प्रभावित हो चुके हैं, जिससे निकलने वाला पानी अब पीने और नहाने के योग्य नहीं बचा। ग्रामीणों का कहना है कि इस पानी से नहाने पर शरीर से बदबू आती है, खुजली और जलन की शिकायत होती है।