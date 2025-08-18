खनन व क्रशर उद्योग की हड़ताल से प्रदेश में 7 हजार करोड़ का नुकसान

राजस्थान स्टोन क्रशर एसोसिएशन एवं चुनाई पत्थर एसोसिएशन की राज्यव्यापी हड़ताल रविवार को 17वें दिन भी जारी रही। आंदोलनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी है। अब तक उद्योग को 7 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है, वहीं 14.30 लाख से अधिक श्रमिक सीधे प्रभावित हुए हैं। भीलवाड़ा जिले में अब तक 10 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हो चुका है। निर्माण कार्य भी पूरी तरह से ठप हो चुके है।