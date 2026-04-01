रेगिस्तान में फिर चढ़ा सूरज का पारा, 37.6 डिग्री पर पहुंचा

पुष्टिमार्ग के संस्थापक आचार्य वल्लभाचार्य की जयंती के अवसर पर सोमवार को जैसलमेर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सायं पांच बजे मंदिर पैलेस स्थित गिरधारीजी मंदिर से प्रारंभ होकर ढिब्बा पाडा स्थित मदनमोहन मंदिर तक जाएगी। जैसलमेर के पुष्टिमार्गीय वैष्णव समाज से आग्रह किया गया है कि बड़ी संख्या में शामिल होकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। वैष्णव कमलकिशोर आचार्य ने बताया कि वल्लभाचार्य जयंती हिन्दू वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आचार्य वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ई. में वाराणसी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की थी और उन्हें भगवान कृष्ण का प्रबल अनुयायी तथा भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। आचार्य ने यह भी बताया कि वल्लभाचार्य श्रीकृष्ण के प्रबल अनुयायी थे और श्रीनाथजी की पूजा करते थे, जिन्हें भगवान कृष्ण का एक रूप माना जाता है। एक लोकप्रिय धारणा के अनुसार इसी शुभ दिन पर भगवान कृष्ण वल्लभाचार्य के सामने प्रकट हुए थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के पास भगवान कृष्ण की मूर्ति खोजी थी, जिसके बाद पुष्टि संप्रदाय की ओर से भगवान कृष्ण की 'बाला' या युवा छवि की भक्ति के साथ पूजा की जाती है।