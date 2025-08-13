जिले के सबसे बड़े शहर आबूरोड में हिंदी माध्यम स्कूल में विज्ञान संकाय नहीं, विद्यार्थी परेशान

शिक्षा विभाग की ओर से आदिवासी बहुल होते हुए भी आबूरोड ब्लॉक में विज्ञान संकाय शुरू करने करने के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। इससे आदिवासी क्षेत्र के विज्ञान विषय पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी इस विषय में पढ़ाई नहीं कर पा रहे और ना चाहते हुए भी अन्य विषय लेने को मजबूर हैं। क्षेत्र के विद्यार्थियों का शिक्षा मंत्री से एक ही सवाल है कि हम आदिवासी क्षेत्र के बच्चे भी विज्ञान विषय की पढ़ाई कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब क्षेत्र के हिन्दी माध्यम के स्कूलों में यह सुविधा ही नहीं है तो फिर पढ़ने के लिए कहां जाएं? बहुत से परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भारी भरकम फीस चुकाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में उनके सामने अब एक ही विकल्प है कि अन्य विषय लेकर पढ़ाई करें।