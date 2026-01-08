300 डिजिटल कैमरों से 150 बीटों में 150 कर्मचारियों की टीम कर रही जंगल में वन्यप्राणियों की गणना, इकोलॉजिक ऐप से दर्ज हो रहा डेटा

9 जनवरी से अगले तीन दिनों तक शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना की जाएगी। इसके लिए जंगल में 2 किलोमीटर लंबी ट्रांजैक्ट लाइन डाली गई है। कर्मचारियों को सीधी रेखा में हर 400 मीटर पर तीन दिनों तक पैदल चलकर गणना करनी होगी। इस दौरान जो भी शाकाहारी वन्य प्राणी दिखाई देंगे, उनका रिकॉर्ड जीपीएस के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। साथ ही मल-त्याग एवं प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर भी आंकलन किया जाएगा। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा गलत या झूठी गणना की जाती है, तो इकोलॉजिक ऐप उसे तुरंत पकड़ लेगा। प्रत्येक बीट में कर्मचारियों को एक मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से वे डेटा फीड कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जीपीएस चालू रखकर कर्मचारियों को गणना रिपोर्ट भरनी अनिवार्य की गई है। वन विभाग का मानना है कि इस वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वे के माध्यम से जिले में वन्य प्राणियों की वास्तविक संख्या सामने आएगी, जिससे भविष्य की संरक्षण योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।