7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नागपुर से नर्मदापुरम जा रही प्रतिबंधित 3 टन थाईलैंड मांगुर मछली नरसिंहपुर में जब्त, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

Thai catfish being transportedनरसिंहपुर. नागपुर से छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर रोड के जरिए नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी जा रही तीन टन प्रतिबंधित थाइलैंड मांगुर मछली को नरसिंहपुर पुलिस ने जब्त किया है। यह मछली दो पिकअप वाहनों में भरकर ले जाई जा रही थी। जिसे शनिवार की रात स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम सिंहपुरबड़ा के [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Dec 07, 2025

दोनों वाहनों को स्टेशनगंज थाना में रखा गया है

Thai catfish being transportedनरसिंहपुर. नागपुर से छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर रोड के जरिए नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी जा रही तीन टन प्रतिबंधित थाइलैंड मांगुर मछली को नरसिंहपुर पुलिस ने जब्त किया है। यह मछली दो पिकअप वाहनों में भरकर ले जाई जा रही थी। जिसे शनिवार की रात स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम सिंहपुरबड़ा के पास पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिसमें नागपुर निवासी सतीश परिहार व सतीश गौंड़ को पुलिस ने पकड़ लिया है जबकि एक फरार है। दोनों वाहनों को स्टेशनगंज थाना में रखा गया है और पुलिस उक्त मछली का विनिष्टीकरण कराने की कार्रवाई करने में लगी है।
स्टेशनगंज थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात लगभग 3 टन प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली जब्त की है। यह खेप दो पिकअप वाहनों में नागपुर से नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी क्षेत्र के लिए ले जाई जा रही थी। मत्स्योद्योग सहायक संचालक बबीता चौरसिया ने बताया कि रात करीब 11 बजे सिंहपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास जांच के दौरान एमएच 49 बीजेड 2008 और एमएच 49 बीजेड 5655 नंबर के वाहनों में भारी मात्रा में थाई मांगुर भरी मिली। चालक मछलियों के परिवहन संबंधी आवश्यक अनुमति और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद मत्स्य विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से मछली जप्त कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। अधिकारियों के अनुसार थाई मांगुर मछली पर पर्यावरण और जैविक जोखिमों के कारण केंद्र सरकार ने पालन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मध्यप्रदेश में यह मछली प्रतिबंधित है। क्योंकि यह कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। पुलिस ने आशंका जताई है कि जो आरोपी फरार है बरामद मछली उसकी है। यह बनखेड़ी में कहां जा रहीं थीं और किसने बुलवाई थी यह पता लगाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 12:47 pm

Hindi News / News Bulletin / नागपुर से नर्मदापुरम जा रही प्रतिबंधित 3 टन थाईलैंड मांगुर मछली नरसिंहपुर में जब्त, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

दो जिलों के पुलिस को छका रहा प्रधान आरक्षक, डेढ़ माह से चल रहा फरार

सिवनी

जिले में अवैध शराब बिक्री का गजब खेल, ढाबों के साथ किराना दुकानों में भी मिल रही

सिवनी

अत्याधुनिक कवच प्रयोगशाला में रेल कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

सिवनी

अशासकीय स्कूल मान्यता के लिए कर सकेंगे 31 दिसंबर तक आवेदन

Worlds Best Education System
सिवनी

विद्यार्थियों के बीच पहुंची कलेक्टर ने कही यह बात, शिक्षकों को भी दिए निर्देश

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.