नागपुर से नर्मदापुरम जा रही प्रतिबंधित 3 टन थाईलैंड मांगुर मछली नरसिंहपुर में जब्त, तीन के खिलाफ मामला दर्ज

Thai catfish being transportedनरसिंहपुर. नागपुर से छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर रोड के जरिए नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी जा रही तीन टन प्रतिबंधित थाइलैंड मांगुर मछली को नरसिंहपुर पुलिस ने जब्त किया है। यह मछली दो पिकअप वाहनों में भरकर ले जाई जा रही थी। जिसे शनिवार की रात स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम सिंहपुरबड़ा के पास पकड़ा गया। पुलिस ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिसमें नागपुर निवासी सतीश परिहार व सतीश गौंड़ को पुलिस ने पकड़ लिया है जबकि एक फरार है। दोनों वाहनों को स्टेशनगंज थाना में रखा गया है और पुलिस उक्त मछली का विनिष्टीकरण कराने की कार्रवाई करने में लगी है।

स्टेशनगंज थाना पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात लगभग 3 टन प्रतिबंधित थाईलैंड मांगुर मछली जब्त की है। यह खेप दो पिकअप वाहनों में नागपुर से नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी क्षेत्र के लिए ले जाई जा रही थी। मत्स्योद्योग सहायक संचालक बबीता चौरसिया ने बताया कि रात करीब 11 बजे सिंहपुर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास जांच के दौरान एमएच 49 बीजेड 2008 और एमएच 49 बीजेड 5655 नंबर के वाहनों में भारी मात्रा में थाई मांगुर भरी मिली। चालक मछलियों के परिवहन संबंधी आवश्यक अनुमति और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके बाद मत्स्य विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से मछली जप्त कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। अधिकारियों के अनुसार थाई मांगुर मछली पर पर्यावरण और जैविक जोखिमों के कारण केंद्र सरकार ने पालन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। मध्यप्रदेश में यह मछली प्रतिबंधित है। क्योंकि यह कई तरह से नुकसान पहुंचाती है। पुलिस ने आशंका जताई है कि जो आरोपी फरार है बरामद मछली उसकी है। यह बनखेड़ी में कहां जा रहीं थीं और किसने बुलवाई थी यह पता लगाया जा रहा है।