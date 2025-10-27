अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे पर तीन वाहनों की भिड़ंत, तीन की मौत

Ahmedabad. जिले के कणभा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 5.30 बजे के करीब अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे पर तीन वाहनों की भिड़ंत हो गई। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सात से आठ व्यक्ति जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए एलजी अस्पताल व अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
साणंद की पुलिस उपाधीक्षक नीलम गोस्वामी ने संवाददाताओं को बताया कि अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे पर हरणियाव गाम के पास यह वाहन हादसा हुआ। पटेल ट्रैवल्स की बस और कार के बीच एक्सीडेंट हुआ था। उस मामले को लेकर बस चालक और कार चालक सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान पीछे से आए राजस्थान पासिंग के ट्रक ने ट्रैवल्स की बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बस के यात्रियों में से तीन यात्रियोंकी मौत हो गई, जबकि सात व्यक्ति जख्मी हो गए। इसके अलावा कार में सवार एक और व्यक्ति जख्मी हुआ है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।तीन मृतकों में से दो की मौेके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा।
कणभा थाने के अनुसार मृतकों में मुंबई निवासी दीपक पंड्या (57) और महेसाणा निवासी ईश्वर रबारी (59) की मौके पर मौत हुई है। मुंबई निवासी सोमचंद ठाकोर (60) की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पालनपुर निवासी ललित नाई की शिकायत पर ट्रक चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है।
एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हो जाने के चलते ट्रैफिक जाम हो गया। इसकी सूचना मिलते ही कणभा थाना और विवेकानंदनगर थाने की पुलिस टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने इस मामले में पहले घायलों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। उसके बाद ट्रैफिक जाम को सुचारू कराया। इस मामले में कणभा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
