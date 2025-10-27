अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे पर तीन वाहनों की भिड़ंत, तीन की मौत

साणंद की पुलिस उपाधीक्षक नीलम गोस्वामी ने संवाददाताओं को बताया कि अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेस वे पर हरणियाव गाम के पास यह वाहन हादसा हुआ। पटेल ट्रैवल्स की बस और कार के बीच एक्सीडेंट हुआ था। उस मामले को लेकर बस चालक और कार चालक सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान पीछे से आए राजस्थान पासिंग के ट्रक ने ट्रैवल्स की बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बस के यात्रियों में से तीन यात्रियोंकी मौत हो गई, जबकि सात व्यक्ति जख्मी हो गए। इसके अलावा कार में सवार एक और व्यक्ति जख्मी हुआ है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।तीन मृतकों में से दो की मौेके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा।