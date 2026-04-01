निकाय चुनाव से पहले तबादले, 50 पुलिस निरीक्षकों को शहर में मिली नई जिम्मेदारी

अहमदाबाद. गुजरात में निकाय चुनावों से पहले पुलिस महकमे में भी अदला-बदली का दौर जारी है। अहमदाबाद में पुलिस बल को मज़बूत करने के लिए पुलिस निरीक्षक (पीआइ) स्तर के 50 अधिकारियों का शहर में तबादला किया गया है। इन सभी को नई जिम्मेदारियां सौंपने का आदेश भी दिया गया है। इन अधिकारियों का तबादला जूनागढ़, वडोदरा, पंचमहाल, महेसाणा, अमरेली और अन्य जिलों से किया गया।राज्य के प्रभारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को अहमदाबाद की विभिन्न शाखाओं और थानों में पदस्थापित किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी), इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू), एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू), आईयूसीएडब्ल्यू, विशेष शाखा और कई थानों में नए इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की गई है।