दिल्ली में 24 मई को प्रस्तावित सांस्कृतिक समागम के लिए रणनीति तैयार

बैठक में आगामी 24 मई 2026 को दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक समागम ‘गर्जनामहारैली’ की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि जिले के गांव, विकासखंड और जिला स्तर पर व्यापक रणनीति बनाई जा रही है, ताकि हजारों लोग इस आयोजन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद कर सकें। इस आंदोलन के प्रेरणास्रोत डॉ. कार्तिक उरांव के योगदान को भी याद किया गया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एकजुट होकर इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और दिल्ली में ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज कराने का संकल्प लिया। बैठक में प्रांत सहसंगठन मंत्री मिथुन मकवाने, प्रांत संयोजक मेहताब सिंह बर्डे, जिला अध्यक्ष एवं प्रांत सहसंयोजक नगरीय-कार्य ईश्वर पटेल, सचिव संजय अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, विजयेन्द्र सिंह आरोण्या, महेश गोंड, डॉ. कुमावत, काशीराम रायकवार, देवेंद्र जोशी, पीसी रायकवार, कोमल खत्री, मेहताब सिंह परस्ते, गोविंद मुंदड़ा, लोकेन्द्र सिंह सोलंकी, राजकुमार शर्मा, जगदीश रायकवार,अजय जैन, जयप्रकाश दुबे, अजीतेश नरूला, प्रेम सेठिया एवं वासु वात्सल्य सहित गणमान्य जन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।