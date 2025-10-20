Patrika LogoSwitch to English

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने ट्रेलर में मारी टक्कर, चालक की मौत

ट्रक में यमुनानगर (हरियाणा) से प्लाईबोर्ड लादकर मुंबई की ओर जा रहा था। हादसे के वक्त ट्रक में उसके साथ कंडक्टर सीट पर बैठा वकील बेग भी मौजूद था, जो हादसे में सुरक्षित बच गया।

less than 1 minute read

अलवर

image

mohit bawaliya

Oct 20, 2025

मृतक समीम बेग

गोविंदगढ़ (अलवर). दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक ने आगे चल रहे ट्रेलर के चालक साइड में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त समीम बेग (30) पुत्र सब्बीर बेग, निवासी ग्राम बालेली, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में की है। जानकारी के अनुसार, समीम ट्रक में यमुनानगर (हरियाणा) से प्लाईबोर्ड लादकर मुंबई की ओर जा रहा था। हादसे के वक्त ट्रक में उसके साथ कंडक्टर सीट पर बैठा वकील बेग भी मौजूद था, जो हादसे में सुरक्षित बच गया। पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में सामने आया है कि समीम को झपकी आने के कारण ट्रक ने आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और समीम बुरी तरह फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद समीम को ट्रक से बाहर निकाला। उसे तत्काल अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के अनुसार, मृतक समीम दो बच्चों का पिता था और दो भाइयों में सबसे बड़ा था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात बहाल किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

