यूकेः वीजा अवधि के बाद रुकने को लेकर विदेशी छात्रों को चेतावनी

ब्रिटिश सरकार ने विदेशी छात्रों, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं, को वीजा अवधि समाप्त होने पर उससे अधिक समय तक ठहरने या शरण लेने से रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी छात्रों तक संदेश पहुंच जाए और वे नियमों का उल्लंघन न करें। गृह सचिव यवेट कूपर ने संसद में बयान देते हुए कहा कि छात्र वीजा के दुरुपयोग और शरण प्रणाली में अव्यवस्था को ठीक करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।