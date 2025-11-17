एकता के मंत्र को जन-जन तक पहुंचाने को यूनिटी मार्च: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में आंबली से सरदार @150 यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को खुद के घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र में आंबली से सरदार @150 यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मार्च सरदार पटेल की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि आजादी के बाद सरदार पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर भारत को एकीकृत किया है।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के जरिए सरदार पटेल को अनूठी श्रद्धांजलि दी है। यह प्रतिमा भारत के सामर्थ्य और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास के माध्यम से भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर है।
इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, प्रभारी मंत्री ऋषिकेश पटेल, और राज्य मंत्री दर्शना वाघेला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन ने स्वागत भाषण में कहा कि यह मार्च सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है।
मुख्यमंत्री ने 9 नवंबर को जूनागढ़ से इस राज्यव्यापी यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया था। मार्च में शामिल सभी लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की शपथ ली। कार्यक्रम में सांसद दिनेश मकवाणा, नरहरि अमीन, बड़ी संख्या में नागरिक, युवा, और विद्यार्थी शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
समाचार
ट्रेंडिंग