एकता के मंत्र को जन-जन तक पहुंचाने को यूनिटी मार्च: मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के जरिए सरदार पटेल को अनूठी श्रद्धांजलि दी है। यह प्रतिमा भारत के सामर्थ्य और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है।प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका प्रयास के माध्यम से भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर है।