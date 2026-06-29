जंग से तबाह ईरान: बम धमाकों से 1,800 साल पुराना किला ढहा, 400 साल पुरानी शाही इमारतें नष्ट हो गईं

US-Israeli Attacks Devastation in Iran : अमेरिका और इजरायल के हमले से खूबसूरत और पुरा वैभव वाले देश ईरान में तबाही मच गई। ईरान का इस्फहान शहर जंग से हुई बर्बादी की दास्तान कहता हुआ नजर आया। जंग के बाद जब पत्रकारों ने जायजा लिया तो 11 ऐतिहासिक इमारतों में हुए नुकसान के बारे में पता चला। यहां दिखा इमारतों का मलबा, टूटी टाइल्स और बिखरे फर्श जंग के बाद की बर्बादी की कहानी बयान करते हुए ​नजर आए । पत्रकारों ने देखा कि ट्रांस-ईरानी रेलवे और इस्फहान में जामा मस्जिद के साथ-साथ गुफाओं के पास स्थित 1,800 साल पुराना किला ढह गया, जहां 63,000 साल पहले तक इंसान रहते थे।शहर के केंद्र में हुए एक और बम विस्फोट ने 400 साल पुराने शाही परिसर के फर्श को मलबे के टुकड़ों से ढक दिया।