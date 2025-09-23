चोरी की वारदातों से आक्रोशित ग्रामीण थाने के बाहर बैठे धरने पर, आश्वासन पर भी नहीं माने

जावाल/सिरोही. बरलूट थाना क्षेत्र के मनोरा, भूतगांव, जामोतरा व आसपास क्षेत्र में गत करीब 6 माह से लगातार हो रही चोरी की वारदातों का राजफाश नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीण सोमवार को पुलिस थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने चोरी की वारदातों का खुलासा करने की मांग की। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी धरने में शामिल हुए।
धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लोढ़ा ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार चोरी होना व एक भी चोरी का राजफाश नहीं होने से क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल हो गया है। यह जनता जनार्दन है, चोरियों को खुलवा के रहेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने चोरी की वारदातों को लेकर विरोध जताते हुए थाने के बाहर धरना दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान डीएसपी मुकेश चौधरी ने पूर्व विधायक लोढ़ा से वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी किशीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।
धरने को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पूर्व में चोरियां होने पर तत्कालीन एसपी ने शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक चोरियों पर अंकुश नहीं लगा है और न ही एक भी चोरी का राजफाश हुआ। सूचना पर तहसीलदार जगदीश विश्नोई समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे।
धरने के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि अब पुलिस के आश्वासन से काम नहीं चलेगा अब तो चोरियों का पर्दाफाश और चोर गिरफ्तार होने चाहिए।
ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए कई थानों, पुलिस लाइन और आरएसी के जवान मौके पर तैनात हैं। थानाधिकारी जितेंद्रसिंह ने बताया कि बरलूट थाना, कैलाशनगर, पुलिस लाइन व आरएसी के करीब पचास जवान लगाए हैं। जो हर घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं।
धरने के दौरान देर शाम को एडिशनल एसपी किशोर सिंह भी धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता कर समझाइश की, लेकिन देर शाम तक ग्रामीण नहीं माने। इधर, रात्रि में ग्रामीण एकत्रित होकर वाहनों से धरना स्थल पहुंच रहे हैं।
ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। पुलिस भी हर तरह से चोरियां खोलने का प्रयास कर रही है। पुलिस की गठित टीमें प्राथमिकता से चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
मुकेश चौधरी, डीएसपी, सिरोही