चोरी की वारदातों से आक्रोशित ग्रामीण थाने के बाहर बैठे धरने पर, आश्वासन पर भी नहीं माने

धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक लोढ़ा ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार चोरी होना व एक भी चोरी का राजफाश नहीं होने से क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल हो गया है। यह जनता जनार्दन है, चोरियों को खुलवा के रहेंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने चोरी की वारदातों को लेकर विरोध जताते हुए थाने के बाहर धरना दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान डीएसपी मुकेश चौधरी ने पूर्व विधायक लोढ़ा से वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। ग्रामीणों ने चेतावनी दी किशीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।