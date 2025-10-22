Patrika LogoSwitch to English

मौसम में बदलाव… मप्र में बादल छंटने के बाद बढ़ेगी ठंड

मौसम में बदलाव… मप्र में बादल छंटने के बाद बढ़ेगी ठंड

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 22, 2025

Weather Change

Weather Change

Weather Change : मौसम में अचानक बदलाव के बाद सोमवार रात तेज बारिश ने ठंडक बढ़ा दी। सोमवार रात 9.30 बजे से गरज- चमक के साथ जो पानी गिरना शुरू हुआ तो आधे घंटे तक रुका नहीं। शहर के कई इलाकों में सडक़ों पर पानी भर गया। खेती भी प्रभावित हुई। नमी के कारण किसानों को बोवनी भी टालना पड़ी। तेज बारिश के बीच शहर के कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। खुले में लगी दुकानों में रखी सामग्री भीग गई। बादल छटने पर ठंड के जोर पकडऩे की संभावना है। अभी तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर बना हुआ है।

Weather Change : कई इलाकों में पानी भरा

बारिश के कारण शहर में कई जगहों पर सडक़ों पर पानी भर गया। मदन महल रेलवे अंडरब्रिज में एक फीट से ज्यादा पानी आ गया। धनवंतरि नगर, करमचंद चौक, गोरखपुर, गढ़ा, दीक्षितपुरा और चेरीताल सहित कुछ अन्य जगहों पर पानी भर गया।

Weather Change : तीन-चार दिन बारिश की संभावना

बादल छाए रहने का क्रम मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दिन में कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई। रात में भी आसमान साफ नहीं हुआ। मौसम में आए बदलाव का कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय होना बताया गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले तीन-चार दिन बारिश की संभावना है।

Weather Change : 90 प्रतिशत रेकॉर्ड की गई आर्द्रता

मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। अधिकतम आद्रता 90 प्रतिशत व न्यूनतम आद्रता 76 प्रतिशत रिकार्ड की गई। चौबीस घंटे में 18.1 मिलीमीटर बारिश रेकॉर्ड हुई। जिले में कुछ स्थान पर गरज-चमक के साथ बौछार पडऩे की संभावना है।

