मौसम में बदलाव… मप्र में बादल छंटने के बाद बढ़ेगी ठंड

Weather Change : मौसम में अचानक बदलाव के बाद सोमवार रात तेज बारिश ने ठंडक बढ़ा दी। सोमवार रात 9.30 बजे से गरज- चमक के साथ जो पानी गिरना शुरू हुआ तो आधे घंटे तक रुका नहीं। शहर के कई इलाकों में सडक़ों पर पानी भर गया। खेती भी प्रभावित हुई। नमी के कारण किसानों को बोवनी भी टालना पड़ी। तेज बारिश के बीच शहर के कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई। खुले में लगी दुकानों में रखी सामग्री भीग गई। बादल छटने पर ठंड के जोर पकडऩे की संभावना है। अभी तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर बना हुआ है।