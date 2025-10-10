हूटर बजाने से रोका तो भडक़े जिला पंचायत सदस्य, सीएसपी से झूमाझटकी

खादी और नशे की हनक में हूटर बजाकर गाड़ी दौड़ा रहे जिला पंचायत सदस्य और उनके चेले रात को पुलिस से भिड़ गए। विवाद महाराजपुरा सर्किल नागेन्द्र सिंह सिकरवार और उनके स्टाफ से हुआ। सीएसपी सिकरवार ने बताया, गुरुवार रात वह महाराजपुरा थाने जा रहे थे उस दौरान हरिशंकर फौजी निवासी बडागांव गुरुवार रात की कार हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार में उनकी गाड़ी के बाजू से निकली। हूटर की आवाज सुनकर उन्होंने फौजी की गाड़ी का पीछा कर महाराजागेट पर रुकवाने का प्रयास किया लेकिन कार सवार उन्हें कट मार कर आगे निकल गए तो एमआइटीएस कॉलेज पर वाहन रोकने का प्रयास किया यहां भी वाहन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। गोला का मंदिर पर फौजी की कार के सामने बस आ गई तो कार चालक को ब्रेक लगाना पड़ा।