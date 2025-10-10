Patrika LogoSwitch to English

हूटर बजाने से रोका तो भडक़े जिला पंचायत सदस्य, सीएसपी से झूमाझटकी

खादी और नशे की हनक में हूटर बजाकर गाड़ी दौड़ा रहे जिला पंचायत सदस्य और उनके चेले रात को पुलिस से भिड़ गए

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Punit Shrivastava

Oct 10, 2025

हूटर बजाने से रोका तो भडक़े जिला पंचायत सदस्य

नशे की हालत में गाड़ी दौड़ा रहे थे नेता और उसके समर्थक

खादी और नशे की हनक में हूटर बजाकर गाड़ी दौड़ा रहे जिला पंचायत सदस्य और उनके चेले रात को पुलिस से भिड़ गए। विवाद महाराजपुरा सर्किल नागेन्द्र सिंह सिकरवार और उनके स्टाफ से हुआ। सीएसपी सिकरवार ने बताया, गुरुवार रात वह महाराजपुरा थाने जा रहे थे उस दौरान हरिशंकर फौजी निवासी बडागांव गुरुवार रात की कार हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार में उनकी गाड़ी के बाजू से निकली। हूटर की आवाज सुनकर उन्होंने फौजी की गाड़ी का पीछा कर महाराजागेट पर रुकवाने का प्रयास किया लेकिन कार सवार उन्हें कट मार कर आगे निकल गए तो एमआइटीएस कॉलेज पर वाहन रोकने का प्रयास किया यहां भी वाहन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। गोला का मंदिर पर फौजी की कार के सामने बस आ गई तो कार चालक को ब्रेक लगाना पड़ा।

सीएसपी सिकरवार ने बताया उनके स्टाफ ने कार चालक को पकड़ा तो गाड़ी से हरिशंकर फौजी और उनके तीन चार साथी उतर आए। इन लोगों ने उनके गनमैन से झूमाझटकी कर दी। उसे बचाने के लिए वह भी उतरे तो हरिशकंर फौजी ने खुद को जिला पंचायत सदस्य और अटेर से विधानसभा चुनाव लडऩे का रसूख दिखाकर हाथपाई की कोशिश की।

दबोचा शंट किया

पुलिस का कहना है सीएसपी सिकरवार और उनके स्टाफ से रंगबाजी दिखा रहे हरिशंकर फौजी और उनके समर्थकों को दबोच कर सलीके से शंट किया। फौजी के पुलिस गिरफ्त में होने का पता चलने पर उनके समर्थक भी गोला का मंदिर थाने पर इक्टठा हो गए। देर रात तक पुलिस और फौजी के समर्थकों के बीच बहस होती रही।

