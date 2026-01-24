जब कोर्ट गंभीर रुख अपनाता है, तब राज्य शासन भले ही अनिच्छा से, लेकिन अपने घर को सुधारने के लिए कदम उठाया

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दंदरौआ धाम को दी 56 हेक्टेयर भूमि के पट्टे को लेकर 341 दिन देर से दायर अपील की देर को माफ कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मामला दर्शाता है कि जब न्यायालय गंभीर रुख अपनाता है, तब राज्य शासन भले ही अनिच्छा से सही, लेकिन अपने घर को सुधारने के लिए कदम उठाता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन खुद अपने अधिकारियों की गलतियों का शिकार बन जाता है। कई बार राज्य शासन को अपने ही अधिकारियों की करतूतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। माना कि देरी भले ही अत्यधिक हो, लेकिन चूंकि सरकारी संपत्ति अत्यंत मूल्यवान है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसलिए कोर्ट संतुष्ट है। 2 लाख रुपए के जुर्माने के साथ देरी माफ कर दी और राशि रेड क्रॉस सोसायटी में जमा करनी होगी। शासन चाहे तो राशि अधिकारियों से वसूल कर सकते हैं। भिंड कलेक्टर को दी चेतावनी,सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का आदेश दिया।