कहां से पता करें नाम, शहर-प्रांत छोडकऱ आए तो नहीं अब कोई संपर्क

sir news नरसिंहपुर. घर के लोग अपने कामकाज में लगे हैं, कुछ सदस्य घर के बाहर गुनगुनी धूप में बैठे हैं, तभी एसआईआर की प्रक्रिया लगे कर्मचारी पहुंचते हैं, पहले दिए गए गणना पत्रकों में आगे की प्रक्रिया करते हैं। कोई कहता है कि 22 साल पहले जिस शहर-प्रांत में वह रहते थे अब वहां कोई उनके संपर्क में नहीं है। कैंसे पता करें कि उनका नाम मतदाता सूची में किस केंद्र में दर्ज था। एक परिवार में 90 वर्षीय महिला से जब अमला पूछता है कि उनके माता-पिता का क्या नाम था तो न तो वृद्धा कुछ बता पातीं हैं और न ही घर-परिवार के कोई सदस्य। अमला कहता है कि हम अपने स्तर पर ही पता करेंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा और यह कहते हुए अमला दूसरे घरों तक बढ़ जाता है। कर्मचारी कहते हैं कि आप भी अपने स्तर पर जानकारी जुटाना।

यह दृश्य नगर के आजाद वार्ड में उस वक्त देखने मिला जब वार्ड में वितरित किए गए करीब 1281 गणना पत्रकों को लेने के लिए बीएलओ व सहयोगी अमला सक्रिय दिखा। घंटो भ्रमण करने के बाद वार्ड से शाम तक करीब 362 गणना पत्रक कलेक्ट हुए। बीएलओ वैभव श्रीवास, सहायक राकेश दुबे आजाद वार्ड में सुबह से शाम तक घर-घर जाकर कार्रवाई करने में जुटे रहे। कर्मचारियों ने बताया कि वार्ड मेें कुछ परिवार के सदस्य नौकरियों में रहे हैं, कोई कटनी से आया है तो कोई गुजरात, बिहार में रहा है। ऐसे परिवार के लोगों से गणना पत्रक में जानकारी दर्ज करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं वह अब यह नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने 2003 में किस मतदान केंद्र में वोट डाला था, उनके संपर्क में भी नहीं है। बाहर की सूची में नाम देखने में समय लगेगा, इसलिए जहां-जहां इस तरह की दिक्कत आ रही है वहां से पत्रक बाद में कलेक्ट करने का कार्य करेंगे।

जिले में 15.53 प्रतिशत का डिजिटलीकरण

जिले में कुल 8 लाख 69 हजार 587 गणना पत्रकों का वितरण हुआ है। अब तक

1 लाख 35 हजार 024 फ़ॉर्म डिजिटाइज़ किए जा चुके हैं, जो 15.53 प्रतिशत है। वहीं 1 लाख 34 हजार 805 फ़ॉर्म बीएलओ द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। जिले में कुल 943 फ़ॉर्म ऐसे हैं जिन्हें संग्रहित नहीं किया जा सका। इनमें मृत्यु 477, अनुपलब्ध, पते से ग़ायब 52, स्थायी रूप से स्थानांतरित 329, पहले से पंजीकृत 85 लोग मिले हैं।

मैपिंग रिपोर्ट में 64.71 प्रतिशत निष्पादन

मतदाता मैपिंग के तहत जिले में 5 लाख 62 हजार 730 निर्वाचकों का मैपिंग कार्य पूरा हुआ है जो कुल उपलब्ध मतदाताओं का 64.71 प्रतिशत है। तेंदूखेड़ा क्षेत्र 70.92 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि नरसिंहपुर में यह 59.74 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं नरसिंहपुर विधानसभा के मतदान केन्द्र क्रमांक 89 देवाकछार के बीएलओ लीलाधर लोधी ने वर्तमान में एसआईआर में मंगलवार की शाम तक जारी रिपोर्ट के आधार पर 89.03 प्रतिशत कार्य किया है जो जिले में सर्वाधिक है।