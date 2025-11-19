Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कहां से पता करें नाम, शहर-प्रांत छोडकऱ आए तो नहीं अब कोई संपर्क

sir news नरसिंहपुर. घर के लोग अपने कामकाज में लगे हैं, कुछ सदस्य घर के बाहर गुनगुनी धूप में बैठे हैं, तभी एसआईआर की प्रक्रिया लगे कर्मचारी पहुंचते हैं, पहले दिए गए गणना पत्रकों में आगे की प्रक्रिया करते हैं। कोई कहता है कि 22 साल पहले जिस शहर-प्रांत में वह रहते थे अब वहां [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Nov 19, 2025

SIR process

sir news नरसिंहपुर. घर के लोग अपने कामकाज में लगे हैं, कुछ सदस्य घर के बाहर गुनगुनी धूप में बैठे हैं, तभी एसआईआर की प्रक्रिया लगे कर्मचारी पहुंचते हैं, पहले दिए गए गणना पत्रकों में आगे की प्रक्रिया करते हैं। कोई कहता है कि 22 साल पहले जिस शहर-प्रांत में वह रहते थे अब वहां कोई उनके संपर्क में नहीं है। कैंसे पता करें कि उनका नाम मतदाता सूची में किस केंद्र में दर्ज था। एक परिवार में 90 वर्षीय महिला से जब अमला पूछता है कि उनके माता-पिता का क्या नाम था तो न तो वृद्धा कुछ बता पातीं हैं और न ही घर-परिवार के कोई सदस्य। अमला कहता है कि हम अपने स्तर पर ही पता करेंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा और यह कहते हुए अमला दूसरे घरों तक बढ़ जाता है। कर्मचारी कहते हैं कि आप भी अपने स्तर पर जानकारी जुटाना।
यह दृश्य नगर के आजाद वार्ड में उस वक्त देखने मिला जब वार्ड में वितरित किए गए करीब 1281 गणना पत्रकों को लेने के लिए बीएलओ व सहयोगी अमला सक्रिय दिखा। घंटो भ्रमण करने के बाद वार्ड से शाम तक करीब 362 गणना पत्रक कलेक्ट हुए। बीएलओ वैभव श्रीवास, सहायक राकेश दुबे आजाद वार्ड में सुबह से शाम तक घर-घर जाकर कार्रवाई करने में जुटे रहे। कर्मचारियों ने बताया कि वार्ड मेें कुछ परिवार के सदस्य नौकरियों में रहे हैं, कोई कटनी से आया है तो कोई गुजरात, बिहार में रहा है। ऐसे परिवार के लोगों से गणना पत्रक में जानकारी दर्ज करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं वह अब यह नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने 2003 में किस मतदान केंद्र में वोट डाला था, उनके संपर्क में भी नहीं है। बाहर की सूची में नाम देखने में समय लगेगा, इसलिए जहां-जहां इस तरह की दिक्कत आ रही है वहां से पत्रक बाद में कलेक्ट करने का कार्य करेंगे।
जिले में 15.53 प्रतिशत का डिजिटलीकरण
जिले में कुल 8 लाख 69 हजार 587 गणना पत्रकों का वितरण हुआ है। अब तक
1 लाख 35 हजार 024 फ़ॉर्म डिजिटाइज़ किए जा चुके हैं, जो 15.53 प्रतिशत है। वहीं 1 लाख 34 हजार 805 फ़ॉर्म बीएलओ द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। जिले में कुल 943 फ़ॉर्म ऐसे हैं जिन्हें संग्रहित नहीं किया जा सका। इनमें मृत्यु 477, अनुपलब्ध, पते से ग़ायब 52, स्थायी रूप से स्थानांतरित 329, पहले से पंजीकृत 85 लोग मिले हैं।
मैपिंग रिपोर्ट में 64.71 प्रतिशत निष्पादन
मतदाता मैपिंग के तहत जिले में 5 लाख 62 हजार 730 निर्वाचकों का मैपिंग कार्य पूरा हुआ है जो कुल उपलब्ध मतदाताओं का 64.71 प्रतिशत है। तेंदूखेड़ा क्षेत्र 70.92 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि नरसिंहपुर में यह 59.74 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं नरसिंहपुर विधानसभा के मतदान केन्द्र क्रमांक 89 देवाकछार के बीएलओ लीलाधर लोधी ने वर्तमान में एसआईआर में मंगलवार की शाम तक जारी रिपोर्ट के आधार पर 89.03 प्रतिशत कार्य किया है जो जिले में सर्वाधिक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Nov 2025 02:55 pm

Hindi News / News Bulletin / कहां से पता करें नाम, शहर-प्रांत छोडकऱ आए तो नहीं अब कोई संपर्क

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ

Raipur News: 30 साल के लिए लीज पर दिया 140 करोड़ का क्रिकेट स्टेडियम, सरकार को होगा करोड़ों रुपए का लाभ
रायपुर

बेतरतीब खुदाई से फूटी पाइप लाइन तो कामथ वार्ड के वाशिंदे पानी को तरसे

sewer line project
समाचार

एमपी के मंत्री के कार्यालय का किया घेराव, सैकड़ों सब्जी विक्रेताओं का बड़ा फैसला करेंगे हड़ताल

MP News Ratlam
रतलाम

महिलाओं की जांच के दौरान दो नाबालिग निकलीं गर्भवती, उम्र सुनकर चौंक गए कर्मचारी

Two minors were found pregnant during women checkup
इंदौर

CG National Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित

CG National Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.