48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, हफ्ते के अंत रात का तापमान आएगा 14 डिसे तक, ठंडक बढ़ेगी

Western disturbance and cyclonic circulation started weakening.

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Nov 06, 2025

Western disturbance and cyclonic circulation started weakening.

Western disturbance and cyclonic circulation started weakening.

जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अगले 48 घंटे में कमजोर पड़ जाएगा। इसके कमजोर पड़ते ही हवा का रुख उत्तर दिशा से होगा। उत्तरी हवा कश्मीर की ठंडक लेकर आएगी, जिसकी वजह से रात के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के अंत तक तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा और रात में ठंडक बढ़ेगी।

गत दिवस शहर सहित जिले में हल्की बारिश हुई। इस बारिश ने फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी थी और रातभर बादल छाए रहे, जिसकी वजह न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे रात में ठंडक कम रही। वहीं आसमान साफ होने से तेज धूप निकली और अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हवा में मौजूद नमी के कारण उमस का अहसास हुआ, लेकिन अब नमी कम हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी में मौसम को प्रभावित करने वाला सिस्टम नहीं

दरअसल बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन गया था। इस कारण शहर का मौसम बिगड़ गया। अक्टूबर में लगातार बारिश हुई। इसके बाद नवंबर में भी बादल बरस गए।

- अब अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में सिस्टम नहीं है। इस कारण मौसम प्रभावित नहीं होगा। उत्तरी हवा चलने से ठंडक बढ़ेगी।

Updated on:

06 Nov 2025 11:28 am

Published on:

06 Nov 2025 11:23 am

Hindi News / News Bulletin / 48 घंटे में बदलेगा हवा का रुख, हफ्ते के अंत रात का तापमान आएगा 14 डिसे तक, ठंडक बढ़ेगी

