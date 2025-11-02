Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

winter arrives : 135 साल पहले नवंबर में जमती थी ओस, अभी 20.8 डिग्री पारा

winter arrives : आमतौर पर नवंबर में शहर में ठंड पड़ने लगती है। जबलपुर का न्यूनतम तापमान 2022 के नवंबर में 7.8 डिग्री तक उतर गया था।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Nov 02, 2025

winter arrives

winter arrives

winter arrives : आमतौर पर नवंबर में शहर में ठंड पड़ने लगती है। जबलपुर का न्यूनतम तापमान 2022 के नवंबर में 7.8 डिग्री तक उतर गया था। 135 साल पहले तो नवंबर में कड़ाके की ठंड पड़ी थी। पारा 3.9 डिग्री तक नीचे चला गया था। लेकिन, इस साल नवंबर के पहले दिन 20.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चक्रवाती तूफान मोंथा कमजोर पड़ने से एक बार फिर मौसम बदल गया है। मौसम विभाग की मानें, तो अलग-अलग स्थानों पर बनी तीन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से हवा के साथ वातावरण में नमी आ रही है। इसके चलते बादल छाए हुए हैं। छह नवंबर के बाद तापमान में गिरावट आ सकती है।

winter arrives : 135 साल पहले नवंबर में जमती थी ओस, अभी 20.8 डिग्री पारा

winter arrives : शहर में छह नवंबर के बाद ठंड बढ़ने का अनुमान

शनिवार को ठंडी तेज उत्तर पूर्वी हवा के चलते दिन में अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से चार डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से चार डिग्री अधिक था। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में वर्षा का दौर जारी रहेगा। दूसरे सप्ताह से उत्तरी हवाएं सक्रिय होने लगेंगी। जिसके चलते ठिठुरन में बढ़ोतरी होगी। वहीं पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने अवदाब (डिप्रेशन) के पूर्व-मध्य अरब सागर के पार उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की सम्भावना जताई जा रही है। दक्षिण हरियाणा और संलग्न राजस्थान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। तीन नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की सम्भावना भी है। इसके चलते फिर बारिश के समीकरण बनेंगे।

winter arrives : आमतौर पर नवंबर में शहर में ठंड पड़ने लगती है।

winter arrives : बीते पांच साल में नवंबर का न्यूनतम तापमान (डिग्री में)

  • 23 नवंबर 2020-8.6
  • 30 नवंबर 2021-11
  • 28 नवंबर 2022-7.8
  • 26 नवंबर 2023-9.7
  • 29 नवंबर 2024-8.5

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Nov 2025 12:26 pm

Published on:

02 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / News Bulletin / winter arrives : 135 साल पहले नवंबर में जमती थी ओस, अभी 20.8 डिग्री पारा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में गैंगवॉर… इंस्पेक्टर के बाद अब CO पर भी गिरी गाज, लखनऊ तक पहुंची थी रेड गैंग और AK 47 गैंग के बीच हुई झडप की आंच

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

राजस्थान में सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव: 20 हलवाई 96 घंटे में तैयार करेंगे 140 क्विंटल प्रसाद, झूले और दुकानें सजने लगी

Rajasthan Balotra
बाड़मेर

MP की फाइनेंस कंपनी में बड़ा खेला! कर्मचारी डकार गए लाखों रुपए, पुलिस ने खोला राज

finance company fraud 3 employees arrested barwani mp news
बड़वानी

Speed post करने पर मिलेगी 10% की छूट, दिखानी होगी ये ID

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

कांटों में बिलखता मिला था नवजात: दर्दनाक हाल में भी धड़क रही थी सांसें, अब हालत बेहद नाजुक, नाम मिला वल्लभ

Bhilwara
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.