चैटबॉट की मदद से सादा भोजन को भी पौष्टिक बना रहीं ग्रामीण महिलाएं

दीपिका की तरह ही अमृता ने चैटबॉट से सीखा कि साधारण भोजन को भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। अब वे सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी जैसी पौष्टिक डिश बनाती हैं, साथ ही मुनगा की पत्तियों का चूर्ण भोजन में मिलाकर पोषण स्तर बढ़ाती हैं। इससे बच्चे की खाने की आदत सुधरी और उसकी सेहत भी बेहतर हुई। दीपिका कहती है अब मेरा बच्चा मजे से खेलते-खेलते खाना खा लेता है और मैं निश्चिंत रहती हूँ कि उसे सही पोषण मिल रहा है।