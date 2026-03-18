महिला को लिफ्ट देकर की मारपीट, मोबाइल व पर्स छीना

खरगोन जिले के झिरनिया (अंबादोचड़) निवासी तैय्यबा मंगलवार को कपड़े खरीदने खलघाट आई थी। महिला यहां खलघाट से धरमपुरी जाने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे धरमपुरी छोडऩे की बात करते हुए लिफ्ट दी। वहीं थोड़ी दूर जाने पर सुनसान रास्ते पर आरोपी बाइक सवार ने गाड़ी रोककर महिला के साथ मारपीट की। मोबाइल और पर्स में रखे करीब दो हजार रुपए छीन लिए। जब महिला ने विरोध किया, तो हमलावर ने दुपट्टे से उसका गला दबाया और सिर पर भारी पत्थर से वार कर दिया। लहुलुहान हालत में महिला वहीं पड़ी रही। जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।