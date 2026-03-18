महिला को लिफ्ट देकर की मारपीट, मोबाइल व पर्स छीना

धार. जिले के धामनोद क्षेत्र में खलघाट से धरमपुरी जा रही 26 वर्षीय महिला के साथ लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। एक अज्ञात बाइक सवार ने मदद के बहाने महिला को लिफ्ट दी और सुनसान रास्ते पर ले जाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने महिला का मोबाइल और पर्स लूट लिया और विरोध करने पर पत्थर से सिर फोड़ दिया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए महिला को धामनोद से धार जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है।
खरगोन जिले के झिरनिया (अंबादोचड़) निवासी तैय्यबा मंगलवार को कपड़े खरीदने खलघाट आई थी। महिला यहां खलघाट से धरमपुरी जाने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे धरमपुरी छोडऩे की बात करते हुए लिफ्ट दी। वहीं थोड़ी दूर जाने पर सुनसान रास्ते पर आरोपी बाइक सवार ने गाड़ी रोककर महिला के साथ मारपीट की। मोबाइल और पर्स में रखे करीब दो हजार रुपए छीन लिए। जब महिला ने विरोध किया, तो हमलावर ने दुपट्टे से उसका गला दबाया और सिर पर भारी पत्थर से वार कर दिया। लहुलुहान हालत में महिला वहीं पड़ी रही। जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बामनपुरी से घायल महिला को 108 एंबुलेंस की मदद से धामनोद अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को धार रेफर किया, जहां जिला अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले के साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है।
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