धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

समाचार

एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करें कार्यकर्ता

एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करें कार्यकर्ता

SIR was held at the BJP officeनरसिंहपुर. भाजपा कार्यालय में एसआईआर को लेकर जिला स्तरीय बैठक हुई। जिसमें एसआईआर के जिला प्रभारी माधवदास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रही है। जिसे दूर करना पार्टी कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है। बूथ स्तर पर जाकर बीएलओ से संपर्क कर उनको सहयोग करें।कार्यकर्ता

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Nov 26, 2025

जिला स्तरीय एसआईआर कॉल सेन्टर का उद्घाटन करते पदाधिकारी।

SIR was held at the BJP officeनरसिंहपुर. भाजपा कार्यालय में एसआईआर को लेकर जिला स्तरीय बैठक हुई। जिसमें एसआईआर के जिला प्रभारी माधवदास अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रही है। जिसे दूर करना पार्टी कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है। बूथ स्तर पर जाकर बीएलओ से संपर्क कर उनको सहयोग करें।
कार्यकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखे कि इस एसआईआर में कोई भी पात्र मतदाता न छूट पाए व अपात्र जुड़ ना पाए। इस हेतु घर घर जाकर वोटरो से संपर्क स्थापित कर फार्म भरवाएं व अपात्र लोगो की जानकारी बीएलओ को प्रदान करें। उन्होंने मंडल अध्यक्षों को भी इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक, पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार एसआईआर जिला महामंत्री डॉ. हरगोविंद पटेल, जिला संयोजक विनोद श्रीवास्तव, विधानसभा संयोजक मुकेश मरैया, भगवान सिंह पटेल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निशा सोनी आदि की मौजूदगी रही। जिला मीडिया प्रभारी अभिनव शर्मा ने बताया कि जिला प्रभारी ने जिला स्तरीय एसआईआर कॉल सेन्टर का उद्घाटन किया। बैठक में जिलापदाधिकारी, सभी मंडलो के अध्यक्ष, एसआईआर के मंडल संयोजक विशेष रूप से उपस्थित रहे।
जिले में 6 लाख से ज्यादा गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन
नरसिंहपुर. जिले की सभी चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ एवं सहायक दल द्वारा ऑनलाइन डिजिटाईजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रजनी सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम 6 बजे तक जिल में 6 लाख 45 हजार 186 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो 74.19 प्रतिशत है। विधानसभा गोटेगांव में एक लाख 65 हजार 655 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन का कार्य कर लिया गया है। इसी तरह नरसिंहपुर में एक लाख 70 हजार 411, तेंदूखेड़ा में एक लाख 48 हजार 971, गाडरवारा में एक लाख 60 हजार 149 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाईजेशन का कार्य कर लिया गया है।

एसआईआर का कार्य करने जा रहीं बीएलओ चक्कर आने से गिरीं, भिजवाया अस्पताल
गाडरवारा. वर्तमान में क्षेत्र में एसआईआर सर्वे कराया जा रहा है। जिसमें नगर में भी बीएलओ और सहायकों के दल द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है। चार दिसंबर अंतिम तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है, वैसे ही काम में लगे दल की चिंता बढ़ती जा रही है। तहसील में अधिकारियों द्वारा बीएलओ को हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं और उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही अच्छा काम करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को विवेकानंद वार्ड बूथ क्रमांक 101 की बीएलओ कल्पना पिपरोनिया जब उक्त कार्य से जा रही थीं तभी दोपहर करीब साढ़े 12 बजे डोला बाबा स्कूल के पास उन्हे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ीं। जिन्हें वार्ड पार्षद आरती कमलेश विश्वकर्मा और अन्य लोग प्रशासन के सहयोग से अस्पताल लाए, सूचना मिलने से तहसीलदार भी अस्पताल में मौजूद थीं। जिन्होंने उक्त महिला को उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां महिला को बॉटल आदि लगाई गईं। महिला कर्मचारी का देर शाम तक अस्पताल में इलाज चलता रहा। अब स्थिति ठीक बताई गई है।

Published on:

26 Nov 2025 01:44 pm

Hindi News / News Bulletin / एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करें कार्यकर्ता

