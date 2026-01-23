23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया दम

माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की ओर से जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में ग्वालियर, मुरैना, दतिया सहित अन्य जिलों के कई पहलवानों ने अपना दम दिखाया।जिला स्तरीय दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. केशव सिंह गुर्जर, सेवानिवृत्त एचओडी जीवाजी विश्वविद्यालय खेल मौजूद रहे। जबकि अध्यक्षता [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Narendra Kumar Kuiya

Jan 23, 2026

व्यापार मेले में कुश्ती के दांवपेच दिखाते पहलवान।

माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की ओर से जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में ग्वालियर, मुरैना, दतिया सहित अन्य जिलों के कई पहलवानों ने अपना दम दिखाया।
जिला स्तरीय दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. केशव सिंह गुर्जर, सेवानिवृत्त एचओडी जीवाजी विश्वविद्यालय खेल मौजूद रहे। जबकि अध्यक्षता एसबी त्रिपाठी, मेला सचिव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कबड्डी संघ के सचिव जेएस परमार एवं गोविन्द मल्होत्रा, सह संयोजक क्रीड़ा भारती, आशाराम जाट, ज्योति गुर्जर, सहायक प्राध्यापक सहित शाकिर नूर विश्वामित्र अवार्डी, डॉ.कुंवर राज कटारे, करम वीर उपस्थित रहे। निर्णायक समिति में फातिमा बाने, अब्दुल उमेर, सुरेन्द्र यादव, मनोज गुर्जर, मनीष यादव रहे। संचालन डॉ.कुंवरराज कटारे ने किया। आयोजन समिति द्वारा कोच एवं खलीफाओं का सम्मान किया गया।

इन पहलवानों ने दिखाया दम
51 किलोग्राम वजन में कपिल वंशकार शिवपुरी, सौरभ गुर्जर मुरैना, शिवराज यादव ग्वालियर, राधेश्याम मुरैना, 55 किलोग्राम में अजय यादव ,दतिया, कृशांत जाटव तृतीय शिवराज गुर्जर, जावेद खान ग्वालियर, 61 किलोग्राम वर्ग में शैलेन्द्र यादव ग्वालियर, रंजीत प्रजापति ग्वालियर, धर्मेन्द्र सिंह ग्वालियर, साहब सिंह ग्वालियर, 65 किलोग्राम वर्ग में सूरज ग्वालियर, शिशुपाल मुरैना, हरिपाल सिंह मुरैना, सचिन ग्वालियर, 70 किलोग्राम वर्ग में राम शर्मा मुरैना, लवकुश मुरैना, मोहन सिंह भिण्ड, गजेन्द्र परिहार ग्वालियर, 74 किलोग्राम वर्ग में भानू प्रताप मुरैना छोटू गुर्जर मुरैना, शिवम यादव दतिया नीतेश यादव भिण्ड, 79 किलोग्राम वर्ग में नीरज शर्मा ग्वालियर, बलराम मिश्रा भिण्ड, शैतान यादव ग्वालियर, रोहित यादव भिण्ड, 84 किलोग्राम वर्ग में विजेन्द्र यादव, भानू यादव, राघवेन्द्र ग्वालियर, अमित जाट एवं 84 किलोग्राम वर्ग से अधिक में फराज हुसैन, हर्ष पवैया भिण्ड, शैलेन्द्र सिंह एलएनआईपी, नितिन सिंह भिण्ड ने अपने दाव पेंच दिखाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Jan 2026 11:31 am

Hindi News / News Bulletin / कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया दम

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

कुर्सी पर बैठे-बैठे ठायं…ठायं और मौत, मोबाइल जमीन पर फैंका और सिर में मार ली गोली

Shahdol News
शहडोल

नगरीय क्षेत्रो में समय पर पूरे कराएं निर्माण कार्य, नियमित हो सफाई, निकाय अधिकारियों को कलेक्टर के निर्देश

कलेक्टर रजनी सिंह ने बैठक कर निकायो के कार्यो की समीक्षा की। निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों के वार्डों व शहरों में साफ- सफाई नियमित रूप से हो,
नरसिंहपुर

अब्बलगेरे पंचायत में स्वच्छता व सुविधाओं की समीक्षा

Review of sanitation and facilities in Abbalagere Panchayat.
समाचार

कोदसा आत्महत्या मामले में पति, सास-ससुर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा दहेज प्रताडऩा में ही महिला ने बेटी समेत दी थी जान

करेली थाना क्षेत्र के ग्राम कोदसा निवासी मुस्कान व उसकी तीन वर्षीय बेटी यशस्वी पटेल की मौत के मामले में पुलिस ने महिला के पति व सास-ससुर को गिरफ्तार किया है।
नरसिंहपुर

दिव्यांग बच्चों से मुंह मोड़ते स्कूल: अभिभावकों पर स्कूल बदलने का दबाव, तो कहीं ऑटिज्म बच्चों को एडमिशन से इनकार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.