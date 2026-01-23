कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया दम

व्यापार मेले में कुश्ती के दांवपेच दिखाते पहलवान।
माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण की ओर से जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में ग्वालियर, मुरैना, दतिया सहित अन्य जिलों के कई पहलवानों ने अपना दम दिखाया।
जिला स्तरीय दंगल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. केशव सिंह गुर्जर, सेवानिवृत्त एचओडी जीवाजी विश्वविद्यालय खेल मौजूद रहे। जबकि अध्यक्षता एसबी त्रिपाठी, मेला सचिव ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में कबड्डी संघ के सचिव जेएस परमार एवं गोविन्द मल्होत्रा, सह संयोजक क्रीड़ा भारती, आशाराम जाट, ज्योति गुर्जर, सहायक प्राध्यापक सहित शाकिर नूर विश्वामित्र अवार्डी, डॉ.कुंवर राज कटारे, करम वीर उपस्थित रहे। निर्णायक समिति में फातिमा बाने, अब्दुल उमेर, सुरेन्द्र यादव, मनोज गुर्जर, मनीष यादव रहे। संचालन डॉ.कुंवरराज कटारे ने किया। आयोजन समिति द्वारा कोच एवं खलीफाओं का सम्मान किया गया।
इन पहलवानों ने दिखाया दम
51 किलोग्राम वजन में कपिल वंशकार शिवपुरी, सौरभ गुर्जर मुरैना, शिवराज यादव ग्वालियर, राधेश्याम मुरैना, 55 किलोग्राम में अजय यादव ,दतिया, कृशांत जाटव तृतीय शिवराज गुर्जर, जावेद खान ग्वालियर, 61 किलोग्राम वर्ग में शैलेन्द्र यादव ग्वालियर, रंजीत प्रजापति ग्वालियर, धर्मेन्द्र सिंह ग्वालियर, साहब सिंह ग्वालियर, 65 किलोग्राम वर्ग में सूरज ग्वालियर, शिशुपाल मुरैना, हरिपाल सिंह मुरैना, सचिन ग्वालियर, 70 किलोग्राम वर्ग में राम शर्मा मुरैना, लवकुश मुरैना, मोहन सिंह भिण्ड, गजेन्द्र परिहार ग्वालियर, 74 किलोग्राम वर्ग में भानू प्रताप मुरैना छोटू गुर्जर मुरैना, शिवम यादव दतिया नीतेश यादव भिण्ड, 79 किलोग्राम वर्ग में नीरज शर्मा ग्वालियर, बलराम मिश्रा भिण्ड, शैतान यादव ग्वालियर, रोहित यादव भिण्ड, 84 किलोग्राम वर्ग में विजेन्द्र यादव, भानू यादव, राघवेन्द्र ग्वालियर, अमित जाट एवं 84 किलोग्राम वर्ग से अधिक में फराज हुसैन, हर्ष पवैया भिण्ड, शैलेन्द्र सिंह एलएनआईपी, नितिन सिंह भिण्ड ने अपने दाव पेंच दिखाए।
