जुबीन गर्ग केस: असम सीएम ने कहा- जांच पर भरोसा रखें

गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में संदिग्ध हालात में मौत की जांच में गुरुवार को बड़े घटनाक्रम सामने आए। विशेष जांच दल (एसआइटी) ने संगीतकार और गर्ग के सहयोगी शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जो याट ट्रिप में उनके साथ थे। सूत्रों के अनुसार ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के आयोजक श्यामकानु महंत की गिरफ्तारी भी संभव है।
एसआइटी ने गुरुवार को महंत और गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के गुवाहाटी स्थित आवासों पर छापे मारे। महंत के गीतानगर वाले घर में केवल दो घरेलू सहायकों को पाया गया, जबकि परिवार मौजूद नहीं था। शर्मा का धीरेनपाड़ा स्थित अपार्टमेंट बंद मिला, जिसे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुलवा कर तलाशी ली गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनकी मां, भाई और बहन भी उसी घर में रहते हैं, लेकिन गर्ग की मौत के बाद से नजर नहीं आए हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि यदि एसआइटी की जांच असंतोषजनक रही तो मामला सीबीआइ को सौंपा जाएगा। उन्होंने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ने दें। सरमा ने भरोसा दिलाया कि जो भी सच्चाई है, वह सामने लाई जाएगी।