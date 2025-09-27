जुबीन गर्ग केस: असम सीएम ने कहा- जांच पर भरोसा रखें

एसआइटी ने गुरुवार को महंत और गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के गुवाहाटी स्थित आवासों पर छापे मारे। महंत के गीतानगर वाले घर में केवल दो घरेलू सहायकों को पाया गया, जबकि परिवार मौजूद नहीं था। शर्मा का धीरेनपाड़ा स्थित अपार्टमेंट बंद मिला, जिसे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खुलवा कर तलाशी ली गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनकी मां, भाई और बहन भी उसी घर में रहते हैं, लेकिन गर्ग की मौत के बाद से नजर नहीं आए हैं।