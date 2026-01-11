भीषण सडक़ हादसा, दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत

रतलाम. रतलाम-झाबुआ मार्ग पर बीती रात दो बाइक की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत में दोनों बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादे में बाइक के सामने के हिस्से भी बुरी तरह चकनाचूर हो गए। दोनों मृतकों को रात में मेडिकल कॉलेज लाया गया। रविवार की सुबह इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

रावटी थाने के अंतर्गत यह हादसा रतलाम-झाबुआ मार्ग पर मूंदड़ी से रानीसिंह के बीच रानीसिंह से एक किमी पहले हुआ। रावटी पुलिस के अनुसार हादसे में बिलपांक थाने के चंवरा गांव निवासी ईश्वर पिता गोबाजी (35) और बिलपांक थाने के ही गांव खारी निवासी बबलू पिता मोहन मकवाना (18) की मौत हुई है।