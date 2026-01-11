11 जनवरी 2026,

newsupdate

भीषण सडक़ हादसा, दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत

सर्दी के मौसम में देर रात बाइक से सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर उस समय जब कोहरा छाया हुआ हो और रात में बाइक चलाकर जाने पर बहुत संभलना पड़ता है। रतलाम. रतलाम-झाबुआ मार्ग पर बीती रात दो बाइक की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत में दोनों बाइक सवार दो युवकों की मौत [&hellip;]

रतलाम

image

Kamal Singh

Jan 11, 2026

हादसे के बाद चकनाचूर हुई बाइक

सर्दी के मौसम में देर रात बाइक से सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर उस समय जब कोहरा छाया हुआ हो और रात में बाइक चलाकर जाने पर बहुत संभलना पड़ता है।

रतलाम. रतलाम-झाबुआ मार्ग पर बीती रात दो बाइक की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत में दोनों बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादे में बाइक के सामने के हिस्से भी बुरी तरह चकनाचूर हो गए। दोनों मृतकों को रात में मेडिकल कॉलेज लाया गया। रविवार की सुबह इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
रावटी थाने के अंतर्गत यह हादसा रतलाम-झाबुआ मार्ग पर मूंदड़ी से रानीसिंह के बीच रानीसिंह से एक किमी पहले हुआ। रावटी पुलिस के अनुसार हादसे में बिलपांक थाने के चंवरा गांव निवासी ईश्वर पिता गोबाजी (35) और बिलपांक थाने के ही गांव खारी निवासी बबलू पिता मोहन मकवाना (18) की मौत हुई है।


तेज रफ्तार में टकराए


ग्रामीणों के अनुसार दोनों बाइक आमने-सामने से तेज रफ्तार से आई और एक ही लाइन में होने से जोरदार तरीके से टकराई। सर्दी का मौसम होने से इन्हें अपने गंतव्य तक जाने की जल्दी थी और रास्ते में कोई ट्राफिक नहीं होने से तेज रफ्तार से जा रहे थे कि हादसा हो गया।

https://youtube.com/shorts/ebbzLDRYXt0?feature=share


108 एंबुलेंस से लाए मेडिकल कॉलेज


हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इसके बाद ॅ108 एंबुलेंस को मौके पर भेजा। एंबुलेंस ने मौके से दोनों शवों को मेडिकल कॉलेज पहुंंचाया। मेडिकल कॉलेज में दोनों के परिजन रविवार की सुबह पहुंचे।

Updated on:

11 Jan 2026 11:28 am

Published on:

11 Jan 2026 11:19 am

