CG News: गणेश भक्त रवि छोड़ गए ढाई हजार मूर्तियों की विरासत, 17 सालों में दो हजार से अधिक अनोखी प्रतिमाओं का संग्रह

CG News: भक्ति जब जुनून बन जाए तो जीवन को नई पहचान मिलती है। ऐसी ही पहचान बनाई थी दिग्विजय कॉलेज रोड निवासी रवि खरे ने। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में पदस्थ रहे रवि ने 200१ से गणेश प्रतिमाओं को संजोना शुरू किया और 1७ वर्षों में करीब ढाई हजार अनोखी मूर्तियों का संग्रह कर लिया। इनमें 2 सेंटीमीटर की नन्हीं प्रतिमा से लेकर तीन फीट की विशाल मूर्ति शामिल हैं। रवि खरे अब इस दुनिया में नहीं हैं। गणेश पक्ष में ही ३१ अगस्त 2017 में निधन हो गया पर पत्नी साधना खरे ने पति की याद में मूर्तियों को सहेजकर रखा है।