CG Ration: राशन दुकानों में चावल का स्टॉक नहीं, दुकानों से खाली हाथ लौट रहे बीपीएल कार्डधारक

अतिरिक्त प्रभार का बड़ा असर राजधानी को भुगतना पड़ा रहा है। क्योंकि राजधानी होने के बावजूद जिले के नागरिक आपूर्ति निगम में पिछले सालभर से अतिरिक्त प्रभार के रूप में अफसरों को कमान सौंपे जाने के कारण भी राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्रियों के भंडारण में कहीं न कहीं असर देखने को मिल रहा है। वहीं, वर्तमान में नान रायपुर की जिम्मेदारी डीएम अलका शुक्ला को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है, जबकि वह बेमेतरा जिला में नान का दायित्व भी संभाल रही हैं। अलका शुक्ला के पहले महासमुंद के नान डीएम को अतिरिक्त प्रभार के रूप में रायपुर नान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके कार्यकाल में भी राशन दुकानों में भंडारण की समस्या बनी हुई थी, जो अभी भी बनी हुई है।

