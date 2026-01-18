18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

newsupdate

CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 1 फरवरी को, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी…

CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन दो पाली में किया जा रहा है। अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम पाली (प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) लगभग 5039 अभ्यर्थी एवं द्वितीय पाली (माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) में लगभग 8520 अभ्यर्थी शामिल हो रहे है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 18, 2026

CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 1 फरवरी को, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी…

CG News: व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 01 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन दो पाली में किया जा रहा है। अपर कलेक्टर पवन कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रथम पाली (प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) लगभग 5039 अभ्यर्थी एवं द्वितीय पाली (माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु) में लगभग 8520 अभ्यर्थी शामिल हो रहे है। धमतरी जिले में प्रथम पाली हेतु 16 परीक्षा केन्द्र एवं द्वितीय पाली हेतु 32 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है।

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारीः-

परीक्षार्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवे ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुवधिा न हो।

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम-से-कम 2 घटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग (थ्तपेापदह) एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके।

परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूंकि यह परीक्षा प्रातः 09:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है अतः मुख्य द्वार प्रात 09:00 बजे बंद कर दिया जावेगा।
द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 03ः00 बजे प्रारंभ हो रहा है इस लिए मुख्य द्वार दोपहर 2:30 बजे बंद कर दिया जावेगा।

हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। काले, गहरे नीले, गहरे हरे जामुनी, मैरून बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपडे पहनना वर्जित होगा।

केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षाकर्मी से जांच कराना होगा। स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बाह का बंधन नहीं होगा।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी।

फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें।

कान में किसी भी प्रकार का अभूषण वर्जित है।

परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी. पर्स, पाउच, स्कार्फ बेल्ट टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है।

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पाइंट पेन लेकर ही आये।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Jan 2026 12:54 am

Published on:

18 Jan 2026 12:53 am

Hindi News / newsupdate / CG News: छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 1 फरवरी को, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी…

बड़ी खबरें

View All

newsupdate

ट्रेंडिंग

कोरबा समेत प्रदेशभर में 151 करोड़ का धान जाम

उठाव नहीं, जगह नहीं… धान खरीदी के आखिरी दौर में व्यवस्था फेल, कोरबा समेत प्रदेशभर में 151 करोड़ का धान जाम(photo=[patrika)
कोरबा

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सौजन्य मुलाकात, निर्वाचन में मिली सफलता पर दी बधाई

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की सौजन्य मुलाकात, निर्वाचन में मिली सफलता पर दी बधाई
newsupdate

पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खुलेआम रेत का काला कारोबार, विभाग की नाक के नीचे लाखों का अवैध भंडारण उजागर

पत्रिका की पड़ताल में बड़ा खुलासा, खुलेआम रेत का काला कारोबार, विभाग की नाक के नीचे लाखों का अवैध भंडारण उजागर
रायपुर

Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेला 1 से 15 फरवरी तक, तैयारी जोरों पर, संभागायुक्त ने किया निरीक्षण

Rajim Kumbh 2026: राजिम कुंभ मेला 1 से 15 फरवरी तक, तैयारी जोरों पर, संभागायुक्त ने किया निरीक्षण
रायपुर

CG News: 5 साल के बच्चे के जन्मजात घुटने की कटोरी का पहला सफल ऑपरेशन, दुर्लभ सर्जरी से मिला नया जीवन

CG News: 5 साल के बच्चे के जन्मजात घुटने की कटोरी का पहला सफल ऑपरेशन, दुर्लभ सर्जरी से मिला नया जीवन
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.