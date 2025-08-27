नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामान जब्त, सप्लायर फरार, मजदूर गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी रवि सोनी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे नकली कीटनाशक बनाने का पूरा सामान और केमिकल पुराना बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति उपलब्ध कराता था। रवि केवल केमिकल घोलकर डिब्बों में भरता और पैकिंग कर उसी व्यक्ति को सौंप देता था। इसके बाद वही अनजान शख्स बाजार में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी मजदूर को कॉपीराइट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य सप्लायर की तलाश शुरू कर दी गई है।