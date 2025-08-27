Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

newsupdate

नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामान जब्त, सप्लायर फरार, मजदूर गिरफ्तार

CG News: लिंगियाडीह में सरकंडा पुलिस ने झोपड़ी के अंदर चल रही नकली कीटनाशक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से भारी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद किया गया।

बिलासपुर

Shradha Jaiswal

Aug 27, 2025

नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामान जब्त, सप्लायर फरार, मजदूर गिरफ्तार(photo-patrika)
नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामान जब्त, सप्लायर फरार, मजदूर गिरफ्तार(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकंडा पुलिस ने नकली कीटनाशक बनाने के मामले का खुलासा किया है। लिंगियाडीह में झोपड़ी के अंदर चल रही इस फर्जी फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद किया गया। मौके से पुलिस ने दिहाड़ी मजदूर रवि सोनी को गिरफ्तार किया है।

CG News: कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के रहने वाले रंजीत कुमार सिंह ने बाजार में नकली कीटनाशक बिकने की शिकायत की थी। रंजीत ने बताया कि उनकी कंपनी ऽपायरेसी डिफरेंस फोर्सऽ बाजार में मिल रहे नकली सामान की जांच करती है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की।

ये भी पढ़ें

यूट्यूब से देखा हत्या करने का तरीका, फिर फिल्मी स्टाइल में पत्नी को उतारा मौत के घाट… देखकर पुलिस भी रह गई दंग
बालोद
फिल्मी स्टाइल में पत्नी को उतारा मौत के घाट ( फोटो सोर्स- पत्रिका)

पकड़े गए आरोपी रवि सोनी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे नकली कीटनाशक बनाने का पूरा सामान और केमिकल पुराना बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति उपलब्ध कराता था। रवि केवल केमिकल घोलकर डिब्बों में भरता और पैकिंग कर उसी व्यक्ति को सौंप देता था। इसके बाद वही अनजान शख्स बाजार में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी मजदूर को कॉपीराइट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य सप्लायर की तलाश शुरू कर दी गई है।

10 बूंद से एक लीटर नकली कीटनाशक करते थे तैयार

पूछताछ में पता चला है कि रवि अपने घर पर ही नकली कीटनाशक बनाता था। इसके लिए अनजान व्यक्ति ने उसे केमिकल के एक-एक लीटर वाले दो डिब्बे दिए थे। इस केमिकल के 10 बूंद पानी में डालने पर एक लीटर नकली कीटनाशक बनता था। जिसे वह डिब्बों में भरकर पैकेजिंग का काम करता था। इसके लिए उसे दिहाड़ी के आधार पर पैसे मिल रहे थे।

आरोपी ने कहा-नहीं था केमिकल में जहर

रवि ने पुलिस को बताया कि रैपर और स्टिकर में जहर लिखा हुआ था। इसे देखकर उसने अनजान व्यक्ति को जहर बनाने से इनकार कर दिया था। तब अनजान व्यक्ति ने बताया कि केमिकल में जहर नहीं है। जिस केमिकल की 10 बूंद से एक लीटर नकली कीटनाशक बनता था, उसी केमिकल को एक ढक्कन पीकर दिखाया। जब उस अनजान व्यक्ति को इसका कोई असर नहीं हुआ, तब रवि ने पैकेजिंग शुरू की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

27 Aug 2025 01:53 pm

Published on:

27 Aug 2025 01:49 pm

Hindi News / newsupdate / नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामान जब्त, सप्लायर फरार, मजदूर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.