नकली कीटनाशक फैक्ट्री का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सामान जब्त, सप्लायर फरार, मजदूर गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकंडा पुलिस ने नकली कीटनाशक बनाने के मामले का खुलासा किया है। लिंगियाडीह में झोपड़ी के अंदर चल रही इस फर्जी फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद किया गया। मौके से पुलिस ने दिहाड़ी मजदूर रवि सोनी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के रहने वाले रंजीत कुमार सिंह ने बाजार में नकली कीटनाशक बिकने की शिकायत की थी। रंजीत ने बताया कि उनकी कंपनी ऽपायरेसी डिफरेंस फोर्सऽ बाजार में मिल रहे नकली सामान की जांच करती है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की।
पकड़े गए आरोपी रवि सोनी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे नकली कीटनाशक बनाने का पूरा सामान और केमिकल पुराना बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति उपलब्ध कराता था। रवि केवल केमिकल घोलकर डिब्बों में भरता और पैकिंग कर उसी व्यक्ति को सौंप देता था। इसके बाद वही अनजान शख्स बाजार में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी मजदूर को कॉपीराइट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य सप्लायर की तलाश शुरू कर दी गई है।
पूछताछ में पता चला है कि रवि अपने घर पर ही नकली कीटनाशक बनाता था। इसके लिए अनजान व्यक्ति ने उसे केमिकल के एक-एक लीटर वाले दो डिब्बे दिए थे। इस केमिकल के 10 बूंद पानी में डालने पर एक लीटर नकली कीटनाशक बनता था। जिसे वह डिब्बों में भरकर पैकेजिंग का काम करता था। इसके लिए उसे दिहाड़ी के आधार पर पैसे मिल रहे थे।
रवि ने पुलिस को बताया कि रैपर और स्टिकर में जहर लिखा हुआ था। इसे देखकर उसने अनजान व्यक्ति को जहर बनाने से इनकार कर दिया था। तब अनजान व्यक्ति ने बताया कि केमिकल में जहर नहीं है। जिस केमिकल की 10 बूंद से एक लीटर नकली कीटनाशक बनता था, उसी केमिकल को एक ढक्कन पीकर दिखाया। जब उस अनजान व्यक्ति को इसका कोई असर नहीं हुआ, तब रवि ने पैकेजिंग शुरू की।