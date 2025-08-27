चंगोरी ईंटा भट्ठा मुंशी की हत्या का खुलासा! तीन आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग शामिल…

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में अंजोरा चौकी पुलिस ने चंगोरी इंटा भट्ठा के मुंशी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया। सीएसपी हर्षित मेहर ने बताया कि चौकी अंजोरा अंतर्गत 26 अगस्त को चंगोरी इंट भट्ठा के मुंशी किशन लाल साहू पर जानलेवा हमला हुआ था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।