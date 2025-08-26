Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

CG News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई! आरोपियों के पास से ताजा चीतल मांस बरामद

CG News: इस मामले में दोनों आरोपियों को कसडोल न्यायालय में पेश कर बलौदाबाजार जेल भेज दिया गया है। वहीं, फरार आरोपी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है।

बलोदा बाज़ार

Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2025

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)
वन विभाग की बड़ी कार्रवाई (Photo source- Patrika)

CG News: वन विभाग की टीम ने अर्जुनी परिक्षेत्र में अवैध शिकार की कोशिश कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी अभी फरार है। यह कार्रवाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 के तहत हुई। मिली जानकारी के मुताबिक, सराईपाली परिसर के पूनमचंद फेकर को मुखबिर से सूचना मिली कि अर्जुनी से सराईपाली मार्ग (झाला ढोगी के पास) पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध शिकार के बाद चीतल मांस ले जा रहे हैं।

CG News: आरोपियों की तलाश जारी

सूचना मिलते ही गांजरडीह परिसर प्रभारी भरतलाल साहू, सुरक्षा श्रमिकों और वन अमला ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए लोगों में भूषण प्रसाद, पिता रंजीत वर्मा, कोमलसाय, पिता कार्तिक वर्मा हैं। दोनों निवासी बिला गांव के रहने वाले हैं। उनके पास से 23.620 किलो चीतल का ताजा मांस बरामद किया गया। उनसे एक बाइक और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मांस अर्जुनी निवासी अनिल, पिता चमारसिंग बरिहा से मिला था।

ये भी पढ़ें

CG News: वन विभाग ने 73 किसानों को जमीन से किया बेदखल, फसल पर चलाई जेसीबी..
जगदलपुर
किसानों ने खोला मोर्चा (Photo source- Patrika)

वह आरोपी फिलहाल फरार है। लवन थाने में दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को कसडोल न्यायालय में पेश कर बलौदाबाजार जेल भेज दिया गया है। वहीं, फरार आरोपी और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। कार्रवाई में प्रशिक्षु वन परिक्षेत्र अधिकारी डब्बू साहू, रूपेश्वरी दीवान, मीनाक्षी साहू, वनपाल भरतलाल साहू, परिसर रक्षी पूनमचंद फेकर, वनरक्षक प्रवीण कुमार आडिले, दिनेश कर्ष की भूमिका रही।

गौरतलब है कि बलौदाबाजार जिले में लंबे समय से वन्यजीवों का अवैध शिकार और वनों की कटाई तेज है। हालांकि मामले में वन विभाग ने कार्रवाई भी तेज की है, लेकिन क्षेत्र में हो रहे वन अपराधों की संख्या की तुलना में यह प्रयास मात्र बूंदभर है। प्रशासन को सतत निगरानी और सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है।

गरियाबंद/पांडुका: तौरेंगा गांव में बीती रात एक गाय का तेंदुए द्वारा शिकार किए जाने की घटना सामने आई है। मादा तेंदुए ने गाय का आधा शरीर खाकर बाकी हिस्से को खेत में छोड़ दिया गया। घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार, गरांव के मौलीपारा मोहल्ले से लगभग आधा किमी दूर एक किसान के खेत में ये घटना घटी। सुबह जब किसान खेत पहुंचा, तो उसने मरी हुई गाय को देखा और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी।

अत्याधुनिक हथियारों से की जा रही तस्करी और शिकार

CG News: बिट गार्ड लोकेश श्रीवास को जानकारी दी गई। वन अमले ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया। ग्रामीणों के अनुसार, जतमई रोड पर कुछ दिनों से 8 से 10 गायों का झुंड घूम रहा था। मरी हुई गाय भी इन्हीं में से एक थी। जांच में कोई मालिक सामने नहीं आया, इसलिए उसे छुट्टा मवेशी मानकर कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि हाल ही में दो शावकों के साथ घूम रही मादा तेंदुआ को इस इलाके में देखा गया था।

वन विभाग का अनुमान है कि शावकों की भूख मिटाने के लिए ही मादा तेंदुआ ने यह शिकार किया। इस क्षेत्र में पहले से ही तेंदुआ, भालू, हिरण, नीलगाय और लकड़बग्घा जैसे वन्य जीवों की भरमार है। हालांकि, शिकारियों की बढ़ती गतिविधियों के कारण इनकी संख्या में कमी आई है। ग्रामीणों और वन विशेषज्ञों का मानना है कि राजधानी की ओर से आने वाले शिकारियों द्वारा हिरणों की तस्करी और शिकार अत्याधुनिक हथियारों से की जा रही है।

ये भी पढ़ें

मसानकट्टा के पास देखा गया 5 दंतैल हाथियों का दल, वन विभाग ने गांवों में जारी किया अलर्ट
कांकेर
पांच दंतैल हाथियों का दल (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 05:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CG News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई! आरोपियों के पास से ताजा चीतल मांस बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.