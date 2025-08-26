CG News: वन विभाग की बड़ी कार्रवाई! आरोपियों के पास से ताजा चीतल मांस बरामद

गरियाबंद/पांडुका: तौरेंगा गांव में बीती रात एक गाय का तेंदुए द्वारा शिकार किए जाने की घटना सामने आई है। मादा तेंदुए ने गाय का आधा शरीर खाकर बाकी हिस्से को खेत में छोड़ दिया गया। घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार, गरांव के मौलीपारा मोहल्ले से लगभग आधा किमी दूर एक किसान के खेत में ये घटना घटी। सुबह जब किसान खेत पहुंचा, तो उसने मरी हुई गाय को देखा और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी।