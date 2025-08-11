मसानकट्टा के पास देखा गया 5 दंतैल हाथियों का दल, वन विभाग ने गांवों में जारी किया अलर्ट

CG News: पिनकोडो उपपरिक्षेत्र के अंतर्गत पखांजूर क्षेत्र में हाथियों का दल देखा गया। वन विभाग की निगरानी टीम के अनुसार 5 हाथी (दंतेल) वर्तमान में मसानकट्टा बीट, कापसी (सा) परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की फसल, मकान, जन या अन्य क्षति की सूचना नहीं है। वन विभाग ने एहतियात के तौर पर आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है।
वन विभाग ने मरोड़ा, मसानकट्टा, पिनकोडो, बैकुंठपुर, मायापुर, दुर्गापुर और जगन्नाथपुर के ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जंगल की ओर न जाएं, बच्चों व बुजुर्गों को अकेले खेत या जंगल की तरफ न जाने दें तथा हाथी दिखने पर नजदीकी वनकर्मियों को तुरंत सूचना दें। निगरानी दल में परिक्षेत्र अधिकारी देवदत्त तारम के नेतृत्व में सहायक दल प्रभारी कमलसिंह नरेटी, वनपाल धर्मेन्द्र निषाद, असलाल साहू, कविता नरेटी, वनरक्षक पुष्पेन्द्र यादव, किशुन भुआर्य, भागबल्ली बघेल, रवि नेताम, प्रभा तारम, चौकीदार विकास तरफदार, उदय जुर्री और ड्राइवर अनिल नेताम शामिल हैं।
CG News: उक्त टीम दिन-रात गश्त कर हाथियों की गतिविधियों पर करीबी नजर रख रही है। वन विभाग ने कहा कि मानसून के समय हाथियों का दल अक्सर भोजन और पानी की तलाश में गांवों के पास पहुंच जाता है। जिससे टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए ग्रामीण सतर्क रहें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और विभाग के निर्देशों का पालन करें।