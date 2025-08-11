मसानकट्टा के पास देखा गया 5 दंतैल हाथियों का दल, वन विभाग ने गांवों में जारी किया अलर्ट

वन विभाग ने मरोड़ा, मसानकट्टा, पिनकोडो, बैकुंठपुर, मायापुर, दुर्गापुर और जगन्नाथपुर के ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जंगल की ओर न जाएं, बच्चों व बुजुर्गों को अकेले खेत या जंगल की तरफ न जाने दें तथा हाथी दिखने पर नजदीकी वनकर्मियों को तुरंत सूचना दें। निगरानी दल में परिक्षेत्र अधिकारी देवदत्त तारम के नेतृत्व में सहायक दल प्रभारी कमलसिंह नरेटी, वनपाल धर्मेन्द्र निषाद, असलाल साहू, कविता नरेटी, वनरक्षक पुष्पेन्द्र यादव, किशुन भुआर्य, भागबल्ली बघेल, रवि नेताम, प्रभा तारम, चौकीदार विकास तरफदार, उदय जुर्री और ड्राइवर अनिल नेताम शामिल हैं।