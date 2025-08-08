बीजापुर में आदिवासियों पर वन विभाग कर रहा ‘ज्यादती’, विधायक बोले– आजीविका पर नहीं होने देंगे हमला

ग्रामीणों ने विधायक विक्रम मंडावी को बताया कि वन विभाग द्वारा उनकी खेती पर रोक लगाने के साथ-साथ उनके बैल और हल जैसे कृषि उपकरण तक जब्त किए जा रहे हैं। विधायक मंडावी ने इसे आदिवासियों के खिलाफ अन्याय करार देते हुए कहा, ‘‘जब से प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार सत्ता में आई है, आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने का सिलसिला तेज हो गया है।’’ उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि तब आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे दिए जाते थे, लेकिन अब उनकी जमीन छीनी जा रही है।