प्री-वेडिंग शूट… फैशन या दिखावा? फिजूलखर्ची और दिखावे पर वार, छत्तीसगढ़ के साहू समाज ने प्री-वेडिंग शूट पर लगाया बैन

कई बार इसके लिए कर्ज तक लेना पड़ता है। शादी जैसी पवित्र रस्म, जो सादगी और रिश्तों पर टिकी होती है, वह कहीं न कहीं फोटो और वीडियो की चमक में दब जाती है। यही वजह है कि कुछ सामाजिक संगठनों ने इस पर सवाल उठाए हैं और इसे रोकने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि शादी का मतलब सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन भर की जिम्मेदारी और आपसी समझ है। नई पीढ़ी को दिखावे से दूर रहकर अपने संस्कार और परंपराओं से जुड़ना चाहिए।