प्रावीण्य सूची में शामिल छात्रों को मिलेगा गोल्ड व सिल्वर मेडल, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मानित करेंगे राज्यपाल और सीएम

परीक्षा वर्ष 2024 के हाईस्कूल के कुल 80 विद्यार्थी, हायर सेकंडरी के कुल 30 विद्यार्थी की प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के 73 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के 7 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा के 23 विद्यार्थी, अपने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी (जिनमें से 4 विद्यार्थी मुख्य सूची में भी शामिल हैं), विशेष पिछड़ी जनजाति के 05 विद्यार्थी सम्मिलित हैं।