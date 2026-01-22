प्रावीण्य सूची में शामिल छात्रों को मिलेगा गोल्ड व सिल्वर मेडल, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मानित करेंगे राज्यपाल और सीएम

CG News: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल हाईस्कूल एवं हायर हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2024 एवं 2025 में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को पं. दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत सम्मानित करेगा। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे सिविल लाइन स्थित लोक भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व मंत्री गजेन्द्र यादव विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे।
प्रावीण्य सूची में हाईस्कूल व हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रजत पदक के साथ ही प्रावीण्य सूची में सम्मिलित समस्त विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व 1 लाख 50 हजार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
परीक्षा वर्ष 2024 के हाईस्कूल के कुल 80 विद्यार्थी, हायर सेकंडरी के कुल 30 विद्यार्थी की प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के 73 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के 7 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा के 23 विद्यार्थी, अपने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी (जिनमें से 4 विद्यार्थी मुख्य सूची में भी शामिल हैं), विशेष पिछड़ी जनजाति के 05 विद्यार्थी सम्मिलित हैं।
वर्ष 2025 के हाईस्कूल के कुल 98 विद्यार्थी, हायर सेकण्डरी स्कूल के कुल 31 विद्यार्थी, प्रावीण्य सूची में टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने वाले हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के 93 विद्यार्थी हैं। विशेष पिछड़ा जनजाति के 5 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा के 22 विद्यार्थी, अपने संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी (जिनमें से 3 विद्यार्थी मुख्य सूची में भी शामिल है), विशेष पिछड़ी जनजाति के 04 विद्यार्थी सम्मिलित हैं।
