स्वतंत्रता दिवस से पहले दो संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादियों को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा. स्वतंत्रता दिवस नजदीक आते ही राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। ऐसे ही एक मामले में मंगलवार को इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल और गौतमबुद्ध नगर पुलिस व यूपी एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र से दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों संदिग्ध जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं।

गौतम बुद्धनगर के एसएसपी ने बताया कि इंटेलिजेंस के मिले इनपुट के आधार पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मार्च में ही इस बात की सूचना दी थी कि गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश के कुछ आतंकवादी रह रहे हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस पर ये लोग किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फ़िराक में हैं। इस सूचना के आधार पर पश्चिम बंगाल की पुलिस यूपी एटीएस के साथ लगातार इन आतंकवादियों की तलाश में लगी थी। उन्होंने बताया कि एक कॉन्फिडेंशियल इनपुट के आधार पर मंगलवार को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर पुलिस को साथ लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी एटीएस ने सूरजपुर थाना क्षेत्र से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया । पकड़े गए दोनों संदिग्धों के नाम रुबेल अहमद उर्फ़ मनीर उल इस्लाम और मुशर्रफ हुसैन उर्फ़ मूसा उर्फ़ तेजेरुल इस्लाम उर्फ़ रेजुल करीम है। दोनों बांग्लादेश के ठाकुरगांव विभाग रंगपुर के रहने वाले हैं।

No weapon, cash or drugs were recovered by police during the operation. Post preliminary interrogation, they have been taken on remand. Further details will be shared after interrogation: OP Singh, UP DGP on the arrest of two Bangladeshi terrorists from Gautam Budh Nagar today pic.twitter.com/y1Oy4uBkOb