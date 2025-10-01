गुड मॉर्निंग बेबी… दुबई का एक शेख पार्टनर चाहता है, तुम्हारी कोई दोस्त है, चैतन्यानंद की छात्रा से गंदी डिमांड

Baba Chaitanyananda used to fulfill Dubai Sheikh 'dirty demands' बाबा चैतन्यानंद के व्हाट्सएप चैट से बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी प्रकार का एक चैट में दुबई के शेख के लिए लड़कियों की मांग करता है। एक छात्रा को मैसेज करके पूछता है कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? चैतन्यनंद की अश्लील बातों से छात्राएं नाराज भी हो जाती थी। जिन्हें मनाने का भी काम चैतन्यानंद करता था। ‌ जिसके खिलाफ 17 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने आगरा से उसे गिरफ्तार किया था।