गुड मॉर्निंग बेबी… दुबई का एक शेख पार्टनर चाहता है, तुम्हारी कोई दोस्त है, चैतन्यानंद की छात्रा से गंदी डिमांड

Dirty Baba Chaitanyananda dirty game, fulfill Dubai Sheikh 'dirty demands' बाबा चैतन्यानंद पर बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं। व्हाट्सएप चैटिंग बाबा चैतन्यानंद के राज बता रहा है। व्हाट्सएप चैटिंग में छात्रा को गुड नाइट मेरी प्यारी गुड़िया लिखता है, सहेली की डिमांड करता है। व्हाट्सएप चैट अश्लीलता से भरी है।

2 min read

नोएडा

image

Narendra Awasthi

Oct 01, 2025

baba

Baba Chaitanyananda used to fulfill Dubai Sheikh 'dirty demands' बाबा चैतन्यानंद के व्हाट्सएप चैट से बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी प्रकार का एक चैट में दुबई के शेख के लिए लड़कियों की मांग करता है। एक छात्रा को मैसेज करके पूछता है कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? चैतन्यनंद की अश्लील बातों से छात्राएं नाराज भी हो जाती थी। जिन्हें मनाने का भी काम चैतन्यानंद करता था। ‌ जिसके खिलाफ 17 लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने आगरा से उसे गिरफ्तार किया था।

चैतन्यानंद के तार दुबई के शेख से जुड़े

दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है। जो पिछले दो महीने से गिरफ्तारी के डर से भागा घूम रहा था। मथुरा आगरा वृंदावन के होटल में रहकर पुलिस को धोखा दे रहा था। आगरा में दबिश देकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। शातिर दिमाग का चैतन्यानंद बड़े होटलों की जगह छोटे-छोटे होटल में रहता था और किराए की गाड़ी पर चलता था। जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। चैतन्यानंद के तार दुबई के शेख से भी जुड़े हैं।

क्या है चैटिंग में

चैतन्यानंद के व्हाट्सएप चैट की एक चैटिंग सामने आई है। जिसमें एक लड़की से कहता है कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है। तुम्हारी कोई दोस्त है। इस पर पीड़िता जवाब देती है कि- 'कोई नहीं है"‌। चैतन्यानंद ने सवाल किया- "यह कैसे संभव है"। इस पर छात्रा कहती है कि- "मुझे नहीं पता"। इस पर चैतन्यानंद ने पूछा- तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर है? बताते हैं चैतन्यानंद के इस मैसेज से छात्रा नाराज हो जाती है। बाद में चैतन्यानंद उसे मनाने की कोशिश करता है।

गुड नाइट, मेरी प्यारी गुड़िया

एक दूसरे चैट में चैतन्यानंद कहता है कि- बेबी तुम कहां हो? गुड मॉर्निंग बेबी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? गुड नाइट मेरी प्यारी गुड़िया। इस पर छात्रा कहती है कि- "गुड आफ्टरनून सर, क्या आपने कुछ खाया है?"

दूसरे चैट में साथ सोने की बात कर रहा है

एक अन्य चैट में चैतन्यानंद लिखता है कि वह अभी डिस्को डांस कर रहा है। क्या वह इस डांस में शामिल होगी। इस पर छात्रा कहती है कि वह कर आगे की बातचीत में चैतन्यानंद ने पूछा कि- क्या वह उसके साथ नहीं सोएगी?

