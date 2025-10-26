“मैं पहलवान की बेटी हूं…” पहली बार मंच पर बोलीं बृजभूषण की बेटी शालिनी, शायरी में दिखा जज़्बा

मंच पर पहुंचते ही उन्होंने कहा, “मैं पहलवान की बेटी हूं, आज पहली बार कविता पढ़ने आई हूं। यह मेरा पहला कवि सम्मेलन है।” शालिनी ने मुस्कराते हुए अपने भाइयों करण भूषण और प्रतीक भूषण को “बाहुबली” बताया और कहा कि यह कविता कुश्ती संघ अध्यक्ष सतपाल यादव के नाम है। “उन्हें भेज दीजिएगा।