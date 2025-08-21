Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

21-27 अगस्त तक रुक-रुककर बारिश, यमुना किनारे अब भी बाढ़ जैसे हालात

एनसीआर में अगले हफ्ते तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात अभी भी बने हुए हैं। किसानों की फसलें पानी में डूबी हैं और लोग पलायन कर अस्थायी ठिकानों पर शरण ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 21, 2025

noida weather
मौसम विभाग ने एनसीआर में अगले हफ्ते तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना जताई है।PC: IANS

यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन बाढ़ जैसे हालात अभी भी डूब क्षेत्र में बने हुए हैं। यमुना किनारे बसे किसानों और मजदूरों को अपना घर छोड़कर सड़कों पर झुग्गियां बनाकर रहने को मजबूर होना पड़ा है।

हजारों बीघा खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वालों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। कई जगहों पर लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और अस्थायी ठिकानों में शरण लेनी पड़ रही है।

21 और 22 अगस्त को भारी बारिश

उधर, मौसम विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि एनसीआर में अगले पूरे हफ्ते तक बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 21 और 22 अगस्त को आंधी और बारिश के साथ गरज-चमक की आशंका रहेगी। 23 से 25 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 26 और 27 अगस्त को गरज-चमक के साथ बारिश या फिर तेज बौछारें पड़ सकती हैं।

बढ़ सकती है उमस

तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 31 से 36 डिग्री और न्यूनतम 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, नमी (ह्यूमिडिटी) 60 से 95 प्रतिशत तक रहने की संभावना है, जिससे उमस और बढ़ सकती है।

लगातार बारिश से बाढ़ की आशंका

मौसम विभाग ने फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और यमुना का अभी भी ऊंचा जलस्तर लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो किसानों की फसलों का और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / 21-27 अगस्त तक रुक-रुककर बारिश, यमुना किनारे अब भी बाढ़ जैसे हालात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.