Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

सिरकटी लाश का हो गया खुलासा, ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंध बना वजह, आरोपी गिरफ्तार

नोएडा पुलिस ने महिला की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला अवैध संबंधों का बताया जा रहा है। पुलिस ने नीली बस से आरोपी की पहचान की जो कि घटनास्थल की तरफ गई थी।

2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 14, 2025

पुलिस ने आरोपी सोनू को किया गिरफ्तार, PC- IANS

नोएडा। नोएडा में सिरकटी लाश मिलने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए हत्या के वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल गड़ासा, शव से अलग किए गए अवशेष, कपड़े, बस की मैट तथा घटना में इस्तेमाल बस भी बरामद कर ली है।

यह मामला 6 नवंबर को सामने आया था, जब थाना सेक्टर-39 पुलिस को सूचना मिली कि नाले में एक महिला का क्षत-विक्षत शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करते हुए महिला की शिनाख्त एवं हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए करीब 9 विशेष टीमें गठित की गईं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए 5000 से अधिक कैमरे चेक किए और लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया।

बस से हुई मामले की पहचान

संदेह के आधार पर 44 गाड़ियों की पहचान कर उनके मालिकों और चालकों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस की नजर उस सफेद और नीली बस पर गई जो 5 नवंबर को रात 8:30 बजे संदिग्ध हालात में लाइट बंद कर घटनास्थल की ओर जाती दिखी। बस का नंबर यूपी 16 केटी 0037 होने की पुष्टि हुई, जो बरौला निवासी ड्राइवर मोनू सोलंकी चलाता था।

पूछताछ में यह भी पता चला कि बरौला में रहने वाली प्रीति यादव उर्फ प्रीति देवी नाम की महिला लगभग छह दिनों से लापता थी और उसका विवाद ड्राइवर मोनू से चल रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को मोनू सोलंकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की।

पहचान न हो इसलिए काटे थे हाथ-सिर

मोनू ने बताया कि उसकी प्रीति से जान पहचान एक जींस फैक्ट्री में हुई थी। दोनों के बीच अवैध संबंध थे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ गया। मोनू के अनुसार, प्रीति उस पर पैसों के लिए दबाव बनाती थी और ब्लैकमेल भी करती थी। इसी रंजिश में मोनू ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। घटना वाले दिन मोनू बस में घुमाने के बहाने प्रीति को ले गया। रास्ते में दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में मोनू ने गड़ासे से महिला की गर्दन काट दी।

पहचान छुपाने के लिए उसने हाथ भी अलग कर दिए और शव को नाले में फेंक दिया। बाद में अवशेष और हथियार गाजियाबाद में स्थित सूखे नाले में फेंक दिए। फोरेंसिक टीम द्वारा बस की जांच में बरामद खून के निशान मानव रक्त पाए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 09:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / सिरकटी लाश का हो गया खुलासा, ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंध बना वजह, आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भारत मंडपम में लगेगा संतों का मेला, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के अध्यक्षता में 300 से ज्यादा संत होंगे शामिल

Bharat Mandapam
नोएडा

चपरासी अब बन सकेंगे लेखपाल, सरकार ने 2 प्रतिशत पद किए आरक्षित

नोएडा

मौसम विभाग का ठंड को लेकर नया अपडेट, ला नीना के कारण इस बार पड़ेगी भयंकर ठंड, नवंबर में टूटा 5 वर्ष का रिकॉर्ड

Weather
नोएडा

Delhi Blast : न सिर था न पैर… पत्नी ने नीली जैकेट से की पहचान, जुम्मन का शव देख छलक आए आंसू

नोएडा

उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, जानें क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.