सिरकटी लाश का हो गया खुलासा, ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंध बना वजह, आरोपी गिरफ्तार

मोनू ने बताया कि उसकी प्रीति से जान पहचान एक जींस फैक्ट्री में हुई थी। दोनों के बीच अवैध संबंध थे, लेकिन बाद में विवाद बढ़ गया। मोनू के अनुसार, प्रीति उस पर पैसों के लिए दबाव बनाती थी और ब्लैकमेल भी करती थी। इसी रंजिश में मोनू ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। घटना वाले दिन मोनू बस में घुमाने के बहाने प्रीति को ले गया। रास्ते में दोनों के बीच बहस हुई और गुस्से में मोनू ने गड़ासे से महिला की गर्दन काट दी।