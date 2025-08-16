Patrika LogoSwitch to English

नोएडा

मानसून फिर लौट, 16, 17, 18,19, 20 और 21 अगस्त को इन इलाकों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

Heavy Rain Alert: मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। इसी बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में 16, 17, 18,19, 20 और 21 अगस्त को भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट का जारी किया है।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 16, 2025

India Meteorological Department Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) फिर से लौट आया है। इसकी वजह से कई राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। उमस से परेशान लोगों को राहत भी मिली है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी (Janmashtami), 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त के लिए भारी बारिश (Heavy Rain Alert) कई राज्यों में पूर्वानुमान जताया है।

यूपी और उत्तराखंड का मौसम

मौसम विभाग ने यूपी में अगले 7 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी यूपी में 16 और 21 अगस्त और पूवी उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं, उत्तराखंड में 16 और 17 अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

Heavy rain alert issued by IMD

राजस्थान का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला है। इसी बीच मौसम विभाग ने 16 अगस्त को राजस्थान के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

दिल्ली में झमाझम बारिश

दिल्ली-एनसीआर में भी जन्माष्टमी पर पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 16 अगस्त से 20 अगस्त तक रुक-रूक कर बारिश की संभावना है।

इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 7 दिन मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक,16, 17, 18,19, 20 और 21 अगस्त अगस्त तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में अलग-अलग समय पर मूसलाधार बारिश होगी।

अगले 7 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक, अभी देश में अगले 7 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तरपश्चिम, पश्चिम, उत्तरीपूर्व, दक्षिण, पूर्वी और मध्य में कई जगह अलग-अलग समय पर मूसलाधार बारिश होगी।

