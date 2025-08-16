मानसून फिर लौट, 16, 17, 18,19, 20 और 21 अगस्त को इन इलाकों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 7 दिन मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक,16, 17, 18,19, 20 और 21 अगस्त अगस्त तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में अलग-अलग समय पर मूसलाधार बारिश होगी।