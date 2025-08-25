Patrika LogoSwitch to English

NCR की हवा हुई एकदम साफ! मौसम विभाग का अलर्ट, हफ्ते भर चलेगी बारिश

दिल्ली-एनसीआर में मानसून का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। रविवार रात से लगातार हो रही बारिश और ठंडी हवाओं ने राजधानी और आसपास के इलाकों की हवा को बेहद साफ कर दिया है।

नोएडा

Aman Pandey

Aug 25, 2025

Representative Image PC: Ians

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के मॉनिटरिंग डाटा के मुताबिक, सोमवार सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 40 से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 30, आया नगर में 39, नरेला में 45, आरके पुरम में 44 और करणी सिंह शूटिंग रेंज पर 46 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता बेहद बेहतर स्तर पर पहुंची।

नोएडा सेक्टर-62 और सेक्टर-1 में एक्यूआई सिर्फ 35 रहा

नोएडा सेक्टर-62 और सेक्टर-1 में एक्यूआई सिर्फ 35 रहा, जबकि गाजियाबाद के इंदिरापुरम और वसुंधरा में यह 44 दर्ज हुआ। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजधानी और आसपास के शहरों में हवा इस समय 'अच्छी' श्रेणी में है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद सकारात्मक है।

हालांकि कुछ इलाकों में प्रदूषण स्तर अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिला। चांदनी चौक में एक्यूआई 117 और मुंडका में 102 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। इसके बावजूद, अधिकांश इलाकों में लोगों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है।

25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक बारिश की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, यह राहत आने वाले दिनों तक बनी रहेगी। 25 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक दिल्ली-एनसीआर में घने बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। 26, 27 और 28 अगस्त को लगातार गरज-चमक के साथ बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वहीं 29 और 30 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक जारी रहने की संभावना है।

तापमान में गिरावट दर्ज होगी

इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जिससे उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के सक्रिय रहने के कारण आने वाले हफ्ते भर दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ बनी रहेगी। बारिश प्रदूषण को नीचे बैठाने में मददगार साबित हो रही है।

25 Aug 2025 01:09 pm

