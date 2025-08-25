NCR की हवा हुई एकदम साफ! मौसम विभाग का अलर्ट, हफ्ते भर चलेगी बारिश

इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जिससे उमस और गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के सक्रिय रहने के कारण आने वाले हफ्ते भर दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ बनी रहेगी। बारिश प्रदूषण को नीचे बैठाने में मददगार साबित हो रही है।