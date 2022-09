ओखला बर्ड सैंक्चुरी में होगी नए पक्षियों की एंट्री, स्वागत की तैयारी में जुटा प्रबंधन

ओखला बर्ड सैंक्चुरी में अक्टूबर से शातकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैंक्चुरी के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर से पहले ही पक्षियों की कुछ प्रजातियां आ चुकी हैं। उन्हें पार्क में देखा भी गया है। इनमें पलास का गल, व्हिस्कर्ड और मार्श हैरियर प्रजाति शामिल है।

नोएडा की ओखला बर्ड सैंक्चुरी (Okhla Bird Sanctuary) नए पक्षियों की प्रजाति का स्वागत करने के लिए तैयार है। अगले महीने अक्टूबर में शातकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने तालाबों से जलकुंभी को साफ करना और पक्षियों के घोंसले में पानी रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल मॉनसून के जाने के साथ ही यहां नए पक्षियों की प्रजाति आएगी। बर्ड सैंक्चुरी के अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश प्रवासी पक्षी जल निकाय के बीच इन टीलों और प्लेटफॉर्मों पर रहना पसंद करते हैं। इसलिए इन्हें बनाने का काम अभी से शुरू किया गया है। क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाने में ही सिर्फ दो महीने का समय लगता है।

New birds will be entered in Okhla Bird Sanctuary in Noida