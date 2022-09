Moradabad: डेढ़ सौ स्टेशनों पर घटिया क्वॉलिटी के ब्रेड पकौड़े बेचने पर रोक़, फूड इंस्पेक्टर करेंगे जांच

रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाली खाने-पीने वाली चीजों में मिलावटी की शिकायत के बाद रेल अफसर ने फूड आइटम को लेकर निगरानी शुरू कर दी है। रेलवे ने घटिया खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने पर खास फोकस किया है। इसी क्रम में ब्रेड पकौड़े-पकौड़ी जैसे खुले आइटमों को बेचने सख्ती कर दी है।

मुरादाबाद मंडल में आने वाले 26 जिलों में डेढ़ सौ से ज्यादा स्टेशनों पर बिकने वाली खाद्य सामग्री को लेकर कड़ाई करने का फैसला लिया गया है। यानी अब इन स्टेशनों पर बिकने वाला घटिया क्वॉलिटी का फूड नहीं बिक सकेगा। ये फैसला खासतौर से पीला रंग डालकर बिकने वाले ब्रेड पकौड़े और पकौड़ी के लिए लिया गया है। रेल प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि स्टेशनों पर अब से खराब गुणवत्ता वाला खाना किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। वहीं रेल प्रशासन के इस निर्देश के बाद फूड इंस्पेक्टर भी सक्रिय हो गए हैं। फूड इंस्पेक्टर सभी प्रमुख स्टेशनों पर बिकने वाली खाने-पीने की चीजों की सैंपलिंग करेंगे। यदि फूड का टेस्ट पाया जाता है तो तुरंत उसपर रोक लगाई जाएगी। माना जा रहा है कि इससे महंगाई में ज्यादा मुनाफा कमाने वाले वेंडरों पर अंकुश लग सकेगा। साथ ही यात्रियों को अच्छी क्वॉलिटी का फूड मिल सकेगा।

Food of substandard quality will not be sold at 150 stations of Moradabad division