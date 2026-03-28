‘नोएडा को बनाया लूट का एटीएम…’ पीएम मोदी ने सपा पर साधा निशाना, युद्ध को लेकर कही ये बात

UP Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज नोएडा में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। पश्चिमी एशिया में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई जरूरी चीजों का संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है। भारत भी इस मुश्किल समय में पूरी ताकत से लड़ रहा है। देश के लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। हमें बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस की जरूरत पड़ती है, जो ज्यादातर युद्ध वाले क्षेत्रों से ही आता है। सरकार का प्रयास है कि इस संकट का बोझ हमारे किसानों और आम आदमी पर न पड़े। मोदी जी ने बताया कि संकट के बावजूद भारत ने तेज विकास का सिलसिला जारी रखा है। देश आगे बढ़ रहा है और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश लगातार चल रही है।