नए साल के जश्न में डूबे नोएडा वाले पी गए 35 करोड़ की शराब ! गाजियाबाद में भी बना रिकार्ड

Wine : इस बार नए साल के जश्न में डूबे नोएडा के लोगों ने शराब पीने के अपने अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। नोएडा में 30 से 31 दिसंबर के बीच 35 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। यानी नोएडा के लोग दो दिन में 35 करोड़ रुपये कीमत की करीब चार लाख लीटर शराब पी गए। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि आबकारी विभाग में शराब की बिक्री का ग्राफ यह आकड़ा बता रहा है। ऐसा पहली बार है जब इतनी ज्यादा शराब नोएडा में सिर्फ दो दिन में बिक गई।
सिर्फ नोएडा ही नहीं इस बार गाजियाबाद के लोगों ने भी जमकर शराब पी। गाजियाबाद में भी पुराने सारे रिकार्ड टूट गए। दो दिन में यहां भी 13 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई। नोएडा का ग्राफ सबसे अधिक रहा। एक अनुमान के अनुसार नए साल के जश्न में डूबे नोएडा के लोगों ने चाल लाख लीटर से अधिक शराब खरीदी। यह आंकड़ा पूर्व में हुई बिक्री से कहीं अधिक है। सोशल मीडिया पर इसके साइड इफेक्टर भी अब दिखने लगे हैं। दो दिन से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो आप देख रहे होंगे जिनमें युवा पीढ़ी शराब के नशे में मस्त है। बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा के लोगों ने सबसे अधिक शराब खरीदी है
नोएडा के आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने मीडियाकर्मियों को दिए एक बयान में कहा है कि, नोएडा में सामान्य दिनों में 7 से 8 करोड़ रुपये की शराब बिक्री होती है। यही आकड़ा वीकेंड पर या किसी उत्सव पर बढ़कर 12 करोड़ तक चला जाता है। उन्होंने बताया कि, इस बार नए साल यह आकड़ा दोगुना से भी कई गुणा बढ़ गया। इस बार का ग्राफ 35 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। उन्होंने यह भी है कि पूरे यपी में नोएडा में सबसे अधिक शराब बिकी है। इतनी अधिक मात्रा में किसी अन्य जिले या शहर में शराब की बिक्री नहीं हुई।
नोएडा के लोगों ने इस साल नए वर्ष पर इतनी शराब खरीदी कि कई दुकानों पर माल ही खत्म हो गया। 30 दिसंबर को ही कई दुकानों का स्टॉक खत्म हो गया और यह दुकानदार डिमांड करते रहे। यह पहली बार है जब नोएडा में शराब की इतनी बड़ी बिक्री हुई है। उधर गाजियाबाद में इस बार सारे रिकार्ड टूट गए हैं। गाजियाबाद में भी 30 से 31 दिसंबर के बीच लोग 13 करोड़ रुपये की शराब पी गए। इससे साफ है कि युवा पीढ़ी शराब की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है और अब लोग शराब ज्यादा पी रहे हैं।
