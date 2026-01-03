नए साल के जश्न में डूबे नोएडा वाले पी गए 35 करोड़ की शराब ! गाजियाबाद में भी बना रिकार्ड

सिर्फ नोएडा ही नहीं इस बार गाजियाबाद के लोगों ने भी जमकर शराब पी। गाजियाबाद में भी पुराने सारे रिकार्ड टूट गए। दो दिन में यहां भी 13 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई। नोएडा का ग्राफ सबसे अधिक रहा। एक अनुमान के अनुसार नए साल के जश्न में डूबे नोएडा के लोगों ने चाल लाख लीटर से अधिक शराब खरीदी। यह आंकड़ा पूर्व में हुई बिक्री से कहीं अधिक है। सोशल मीडिया पर इसके साइड इफेक्टर भी अब दिखने लगे हैं। दो दिन से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो आप देख रहे होंगे जिनमें युवा पीढ़ी शराब के नशे में मस्त है। बताया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा के लोगों ने सबसे अधिक शराब खरीदी है